Plusvisionen-Analyse
FlatexDegiro Aktie - Was kommt nach der Seitwärtsbewegung?
Die eigene Wachstumsstrategie hinsichtlich Marke und Kundenentwicklung will FlatexDegiro mit der neu eingerichteten Stelle eines CGO – Chief Growth Officers – stärken.
Bei 38/39 Euro ist bei der FlatexDegiro-Aktie zurzeit ein Deckel drauf. An dieser Widerstandszone ist das Papier des Online-Brokers seit April schon mehrfach nach unten abgeprallt, Anfang September erneut. Nach unten bietet aktuell die 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei knapp 35 Euro verläuft, Unterstützung. Sammelt die FlatexDegiro-Aktie Kräfte vor einem nächsten Aufwärtsschub? Weiterlesen
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