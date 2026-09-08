JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Neutral" belassen. Tenor sei, dass sich die Rohstoffvorräte schnell dem "code red" näherten, schrieb Matthew Lofting am Montag nach einem Branchenseminar. In Europa trieben die immer geringeren Öl- und Gasbestände durch die Bank die Preise hoch, und es werde ein sehr unangenehmer Weg für Wiederaufstockungen der Lager. Lofting sieht sich in seiner Favoritenstellung von Eni und Shell bestätigt. Bei BP liege der momentane Fokus auf der Reparatur der Bilanz./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 6,432EUR auf Tradegate (08. September 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,5
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,5
Kursziel alt: 5,5
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