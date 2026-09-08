Step-Out-Bohrungen erweitern Goldziel A-Zone um 200 Meter nach Süden

Formation Metals (CSE: FOMO; Frankfurt: VF1; OTCQB: FOMTF) meldet einen bedeutenden Explorationserfolg von seinem fortgeschrittenen N2-Goldprojekt in Québec: Das südliche Step-out-Bohrloch N2-26-15A dehnte die bereits bekannte A-Zone um 200 Meter nach Süden aus und stieß dabei auf ein bislang unbekanntes, flacheres Ader-Set. Durch diesen Neufund wächst die mineralisierte Hülle der Lagerstätte quer zum Streichen von rund 100 Metern auf mehr als 300 Meter Breite an!

Spektakulärer Step-Out erweitert System und identifiziert neues Ader-Set

Bohrloch N2-26-15A wurde im Rahmen des voll finanzierten 75.000-Meter-Programms rund 200 Meter südlich des etablierten Haupthorizonts niedergebracht. Geologen protokollierten über das gesamte Loch hinweg beachtliche 396,1 Meter kumulative Zielmineralisierung, bestehend aus charakteristischen Quarz-Karbonat-Adern, intensiver Silizifizierung sowie Sulfidassemblagen aus Pyrit, Pyrrhotit und Arsenopyrit.

Die wichtigsten Analyseabschnitte von Bohrloch N2-26-15A im Überblick:Tiefen-Horizont (Haupterscheinungsform): 2,53 g/t Gold über 11,8 Meter (ab 350,6 m Bohrtiefe; darin 5,42 g/t Gold über 5,1 Meter) sowie 1,41 g/t Gold über 20,6 Meter (ab 499,1 m Bohrtiefe; darin 2,63 g/t Gold über 5,5 Meter und 1,78 g/t Gold über 7,2 Meter).Neuer Süd-Horizont (oberflächennäher): Flachere Goldabschnitte in einem zweiten, parallel verlaufenden Adersystem südlich der Hauptstruktur, das bei früheren Kampagnen übersehen wurde.

Für Investoren ist das Fazit eindeutig: Das mineralisierte System der A-Zone ist weiterhin in alle Richtungen offen. Weder die Step-outs 200 Meter nach Westen (Bohrungen N2-26-021 und 022) noch der 200-Meter-Schritt nach Süden haben die Grenzen der Vererzung erreicht. Das Unternehmen wird nun gezielte Infill-Bohrungen zwischen dem nördlichen und südlichen Horizont ansetzen, um die Kontinuität entlang des Streichens und in die Tiefe systematisch nachzuweisen.

Starkes Abitibi-Fundament trifft auf 26,3 Mio. CAD Liquidität

Die neuen Bohrdaten fließen direkt in das geologische 3D-Modell ein, das als Grundlage für eine anstehende erste Mineralressourcenschätzung dient. Das 4.400 Hektar große Projekt N2 liegt rund 25 Kilometer südlich von Matagami im bergbaufreundlichen Abitibi-Grünsteingürtel und verfügt über ein erstklassiges historisches Fundament: Die historische globale Ressource beziffert sich auf rund 871.000 Unzen Gold. Davon entfallen 522.900 Unzen (bei 1,52 g/t Gold) auf die A-Zone sowie 61.100 Unzen bei herausragenden 7,82 g/t Gold auf die RJ-Zone. Letztere wurde zuletzt 2008 von Branchenschwergewicht Agnico-Eagle erkundet – bei einem damaligen Goldpreis von lediglich 800 US-Dollar je Unze.

Mit einem komfortablen Betriebskapital von rund 26,3 Millionen CAD und vollständiger Schuldenfreiheit ist Formation Metals für die weitere Abgrenzung der A-Zone und weitere Bohrungen exzellent aufgestellt. Die anhaltende Ausdehnung der Lagerstätte in Verbindung mit einer intakten Explorationskasse sollte in den kommenden Monaten für einen kontinuierlich starken Newsflow sorgen.







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