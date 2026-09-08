TripGift startet seine globale Reise-Value-Plattform der nächsten Generation

Die Plattform mit 103 Währungen vereint globale Reisegutscheine, Prämien, Incentives, programmierbare Werbegutscheine und die Einlösung von Reisegutschriften in mehr als 180 Ländern.

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 8. September 2026 / TripGift, die mehrfach preisgekrönte globale Reise-Wertplattform, gab heute die Einführung ihrer Plattform der nächsten Generation bekannt, die Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, Reisevorteile in Kunden-, Partner- und Mitarbeiterprogramme zu integrieren.

Aufbauend auf den etablierten globalen Funktionen von TripGift für Reisegeschenke und -einlösungen vereint die Plattform ihre acht eigenen Reisegeschenkmarken, die „Travel Value API“, zweckgebundene Werbegutscheine und die Plattform zur Einlösung von Reiseleistungen.

Die marktführende Plattform von TripGift ermöglicht den Kauf von Reisegutscheinen in 103 Währungen und deren Einlösung in mehr als 180 Ländern, mit Zugang zu über 2,9 Millionen Buchungsoptionen für Reisen und Lifestyle-Angebote, darunter 2,8 Millionen Unterkünfte, 600 Fluggesellschaften, 30.000 Mobilitätsstandorte, 50.000 Touren und Aktivitäten sowie 65.000 Live-Veranstaltungen.

Über spezialisierte Buchungsmaschinen und dynamische Paketangebote können Empfänger Flüge, Übernachtungen, Mietwagen, Bodentransporte, Touren, Aktivitäten und Veranstaltungen einlösen, darunter auch „Event + Hotel“- und „Event + Hotel + Flug“-Pakete. Apple Pay und Google Pay sorgen zusammen mit den weltweit gängigen Zahlungsmethoden für einen schnellen und sicheren Bezahlvorgang.

Die Einführung erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen weiterhin in flexible Prämien und Reiseanreize investieren. Laut der 2026er Studie der Incentive Research Foundation rechnen fast 70 % der nordamerikanischen Unternehmen und knapp 60 % der europäischen Unternehmen im Jahr 2026 mit einer zunehmenden Nutzung von Geschenkgutscheinen, während 75 % der Einkäufer von Incentive-Reisen davon ausgehen, dass die Budgets mit der Inflation Schritt halten oder diese sogar übersteigen werden.

Mit den zweckgebundenen Werbegutscheinen von TripGift können Unternehmen programmierbare Reiseguthaben ausstellen, die auf bestimmte Reiseziele, Reisekategorien, Marken oder Erlebnisse zugeschnitten sind. Über die Travel Value API können Unternehmen Reiseguthaben direkt in Prämien-, Incentive-, Treue- und Werbeprogramme integrieren.