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    Angesichts immer heftigerer Hitzewellen weltweit bringt Kolmar Korea innovative Kühltechnologie in Sonnenschutzprodukte

    • Kolmar Korea treibt die Entwicklung von K-Sun-Care-Produkten mit mentholfreien Kühlwirkstoffen, der „Water-Drop"-Technologie und einem hochfeuchtigkeitsspendenden Jelly Sun Stick voran
    • Neue Kühlformulierungen senken die Hauttemperatur um etwa 4–6 °C und bieten gleichzeitig einen zuverlässigen UV-Schutz

    SEOUL, Südkorea, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, eine treibende Kraft hinter dem weltweiten Aufstieg von K-Beauty-Sonnenschutzprodukten, erregt die Aufmerksamkeit der Branche mit seinen fortschrittlichen Sonnenschutztechnologien, die UV-Schutz nahtlos mit kühlenden Eigenschaften verbinden. Da sich weltweit rekordverdächtige Hitzewellen und steigende Temperaturen verstärken, steigt die Nachfrage der Verbraucher nach „kühlenden Sonnenschutzmitteln" rasant an, was Kolmar Korea dazu veranlasst, sein Sonnenschutzportfolio um firmeneigene Technologien zu erweitern, die darauf ausgelegt sind, die Grenzen herkömmlicher kühlender Kosmetika zu überwinden.

    A Kolmar Korea researcher applies a cooling sun stick to one side of the face to observe differences in skin temperature.

    Herkömmliche kühlende Kosmetika basieren in der Regel auf flüchtigen Inhaltsstoffen, die die Hauttemperatur durch Verdunstung senken, oder auf mentholbasierten Inhaltsstoffen, die den Kälteempfindlichkeitsrezeptor der Haut, TRPM8 (Transient Receptor Potential Melastatin 8), chemisch stimulieren, um ein Kühlgefühl zu erzeugen. Flüchtige Inhaltsstoffe sorgen jedoch oft nur für eine kurzlebige Wirkung und können zu Hauttrockenheit oder Hautschäden führen, während Menthol häufig Reizungen, Brennen oder Unwohlsein auslöst.

    Um diese Mängel zu beheben, hat Kolmar Korea einen neuartigen, mentholfreien Kühlwirkstoff entwickelt, der aus einer präzise formulierten Mischung mehrerer Pflanzenextrakte gewonnen wird. Dieser Wirkstoff sorgt für ein sofortiges, lang anhaltendes Kühlgefühl bei gleichzeitiger Minimierung von Hautirritationen und steigert die Wirksamkeit durch Synergieeffekte mit anderen Kühlwirkstoffen zusätzlich.

    Über seine kühlenden Eigenschaften hinaus bietet der Wirkstoff beruhigende und elastizitätsfördernde Vorteile und unterstützt die Regeneration von durch UV-Strahlung geschädigter Haut, wodurch er sich äußerst vielseitig für eine breite Palette von Hautpflege- und Sonnenschutzanwendungen eignet. Unter Nutzung dieser Technologie hat Kolmar Korea die Entwicklung einer „Cooling Sun Essence" abgeschlossen, die sowohl gegen hitzebedingte Hautalterung als auch gegen Lichtalterung wirkt.

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    PR Newswire (dt.)
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    Angesichts immer heftigerer Hitzewellen weltweit bringt Kolmar Korea innovative Kühltechnologie in Sonnenschutzprodukte Kolmar Korea treibt die Entwicklung von K-Sun-Care-Produkten mit mentholfreien Kühlwirkstoffen, der „Water-Drop"-Technologie und einem hochfeuchtigkeitsspendenden Jelly Sun Stick voran Neue Kühlformulierungen senken die Hauttemperatur um etwa 4–6 °C …
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