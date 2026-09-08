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    Bastei Luebbe: Tina Jürgens wird neue Vermarktungsvorständin

    Mit Tina Jürgens holt sich Bastei Lübbe eine erfahrene Audio- und Digitalexpertin in den Vorstand – und setzt damit klar auf Wachstum und neue Vermarktungsimpulse.

    Bastei Luebbe: Tina Jürgens wird neue Vermarktungsvorständin
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Der Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG hat Tina Jürgens zur neuen Vorständin für Vermarktung berufen.
    • Jürgens tritt ihre Position am 1. November 2026 an.
    • Sie wechselt von der ZEBRALUTION-Gruppe, wo sie seit 2024 als Co-CEO für Digital Publishing, Podcasts, Technik, Finanzen und HR verantwortlich war.
    • Zuvor war sie unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, Axel Springer, dem Bayerischen Rundfunk und BRmedia in leitenden Funktionen tätig.
    • Ihre Schwerpunkte liegen auf der Vermarktung und Lizenzierung von Audio-Content sowie auf der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle.
    • Tina Jürgens folgt auf Sandra Dittert, die Bastei Lübbe nach sechs Jahren im Juli 2026 im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat; der Aufsichtsrat erwartet von Jürgens neue Impulse für die Vermarktung und die Erschließung zusätzlicher Potenziale.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Bastei Luebbe ist am 30.09.2026.

    Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,29 % im Minus.


    Bastei Luebbe

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    ISIN:DE000A1X3YY0WKN:A1X3YY
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