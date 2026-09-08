Teurer, faltbar, historisch: Was Apple am 9. September plant

Das mit Spannung erwartete Event am Mittwoch wird auch der erste Auftritt von John Ternus als neuem Apple-Chef. Der 51-Jährige hat die Nachfolge von Tim Cook am 1. September offiziell angetreten. Cook wechselte in die Rolle des Executive Chairman. Nach Informationen von Bloomberg war der Zeitpunkt bewusst gewählt, damit Ternus den Auftritt für ein besonders bedeutendes Produkt übernehmen kann.

Apple steht vor einem der wichtigsten Produkttermine seiner jüngeren Geschichte. Am 9. September präsentiert der Konzern unter dem Motto "Surprise and Shine" neue Geräte. HSBC-Analysten um Nicolas Cote-Colisson bestätigen ihre Kaufempfehlung und belassen das Kursziel bei 366 US-Dollar, was ein Kurspotenzial von rund 14 Prozent bedeutet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Erwartet wird die Vorstellung des ersten faltbaren iPhones, intern als iPhone Ultra bezeichnet. Berichten zufolge soll das Gerät im Buchformat aufklappen, mit einem Außendisplay von 5,5 Zoll und einem Innendisplay von 7,8 Zoll. Aufgeklappt soll es nur 4,5 Millimeter dünn sein.

HSBC rechnet mit einem Einstiegspreis oberhalb von 2000 US-Dollar, Topmodelle könnten sogar über 3000 US-Dollar kosten.

Parallel sollen die Modelle iPhone 18 Pro und Pro Max mit neuem A20-Chip erscheinen, während die Standardversion erst 2027 folgt. Wegen gestiegener Speicherkosten kalkuliert HSBC mit Preisaufschlägen von mindestens 100 US-Dollar gegenüber der Vorgängerreihe.

Für die kommenden Geschäftsjahre rechnet HSBC mit stärkerem iPhone-Umsatzwachstum als der Marktkonsens und begründet dies mit anhaltender Preissetzungsmacht der Marke.

Laut Bloomberg reicht die Entwicklung faltbarer Apple-Geräte weiter zurück als bislang bekannt. Interne Teams sollen sich bereits vor der Markteinführung des ersten Samsung Galaxy Fold 2019 mit der Technologie befasst haben. Tim Cook soll das Projekt nach Reisen durch Asien persönlich vorangetrieben haben, nachdem er dort eine wachsende Verbreitung faltbarer Smartphones beobachtet hatte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 272,0EUR auf Tradegate (08. September 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.





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