🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Integrationsbeauftragte fordert Pflichtjahr vor der Schule

    Für Sie zusammengefasst
    • Pawlik fordert ein verpflichtendes Vorschuljahr
    • Sprachtests sollen Förderbedarf früh erkennen
    • Bildungserfolg hängt stark von sozialer Herkunft ab
    Integrationsbeauftragte fordert Pflichtjahr vor der Schule
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die schlechten deutschen Ergebnisse bei der Bildungsstudie Pisa fordert die Migrationsbeauftragte Natalie Pawlik ein verpflichtendes letztes Kita- oder Vorschuljahr. "Sprachfähigkeiten und soziale Kompetenzen sind zwei wichtige Voraussetzungen für den Schulalltag", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ein verpflichtendes Jahr könne helfen, diese Voraussetzungen zu schaffen.

    Pawlik sprach sich auch für verpflichtende Sprachstandserhebungen aus. Sie könnten helfen, individuellen Förderbedarf früh zu erkennen, so die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.

    Pawlik: Soziale Herkunft entscheidet

    "Pisa zeigt erneut: In Deutschland entscheiden soziale Herkunft und familiäre Lebensbedingungen stärker als in anderen Ländern über den Bildungs- und Lebensweg eines Kindes", sagte Pawlik. Besonders betroffen seien Kinder mit Einwanderungsgeschichte in sozial schwächeren Quartieren.

    Die SPD-Politikerin forderte "eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern". Integration müsse früh mit guten Kitas und Sprachförderung beginnen. Geflüchtete Kinder sollten auch während eines Asylverfahrens Kita oder Schule besuchen können.

    Die neue Pisa-Studie hatte für Schülerinnen und Schüler in Deutschland die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Erhebungen ergeben. Hierzulande hängt der Schulerfolg stärker als in anderen Ländern vom Elternhaus ab./bw/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Integrationsbeauftragte fordert Pflichtjahr vor der Schule Als Reaktion auf die schlechten deutschen Ergebnisse bei der Bildungsstudie Pisa fordert die Migrationsbeauftragte Natalie Pawlik ein verpflichtendes letztes Kita- oder Vorschuljahr. "Sprachfähigkeiten und soziale Kompetenzen sind zwei wichtige …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     