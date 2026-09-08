Anleger dürften aufhorchen
GE Aerospace zückt die Milliarden – und verfolgt einen klaren Plan
GE Aerospace übernimmt CPP für 11,75 Milliarden US-Dollar. Der Zukauf soll die Produktion stärken und bereits im ersten Jahr zum Gewinn beitragen.
- GE Aerospace kauft CPP für 11,75 Mrd. US-Dollar
- Übernahme stärkt Kapazitäten für Spezialgussteile
- Deal soll schon im ersten Jahr Gewinn bringen
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GE Aerospace setzt auf Wachstum und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Der US-Flugzeugzulieferer übernimmt Consolidated Precision Products (CPP) für 11,75 Milliarden US-Dollar. Verkäufer sind die Beteiligungsgesellschaften Warburg Pincus und Berkshire Partners. Das teilte GE Aerospace am Dienstag mit.
Milliarden für mehr Kapazität
Mit der Übernahme will GE Aerospace seine Produktionskapazitäten für hochspezialisierte Gussteile deutlich ausbauen. Diese Komponenten kommen unter anderem in Triebwerken für Verkehrsflugzeuge und Militärmaschinen zum Einsatz. Auch das Ersatzteilgeschäft und neue Triebwerksprogramme sollen von zusätzlichen Kapazitäten profitieren.
"Investitionen in geschäftskritische Gusskapazitäten sind erforderlich, um die starke gleichzeitige Nachfrage in den Bereichen zivile Triebwerke, Ersatzteilmarkt und Verteidigung zu decken", erklärte GE-Aerospace-Chef H. Lawrence Culp. Durch die Kombination der Technologie von GE Aerospace mit der Fertigungskompetenz von CPP könne das Unternehmen die Produktion steigern und neue Triebwerkstechnologien schneller auf den Markt bringen.
CPP beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten. Das Unternehmen mit Sitz in Cleveland stellt unter anderem Gussteile aus Superlegierungen, Titan, Aluminium, Magnesium und Stahl her. GE Aerospace arbeitet bereits seit mehr als 15 Jahren mit CPP zusammen.
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Deal soll sich schnell auszahlen
Finanziert werden 7 Milliarden US-Dollar aus vorhandenen Barmitteln. Den restlichen Kaufpreis will GE Aerospace über neue Schulden stemmen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Transaktion bereits im ersten Jahr den bereinigten Gewinn je Aktie und den freien Cashflow steigern.
GE Aerospace bewertet CPP dabei mit rund dem 18-Fachen des für 2027 erwarteten operativen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen einschließlich erwarteter Synergien. Ohne diese Effekte liegt das Verhältnis bei rund dem 26-Fachen.
CPP-Chef James Stewart bezeichnete GE Aerospace als langjährigen und wichtigen Partner. Die Übernahme biete die Chance, das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben und die Position im Gussgeschäft auszubauen.
Der Abschluss der Transaktion wird für die zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet. Zuvor müssen die zuständigen Behörden dem Deal zustimmen. GE Aerospace betont zugleich, dass sich an den bisherigen Plänen zur Kapitalallokation nichts ändern soll.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die GE Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 291,1EUR auf Tradegate (08. September 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.