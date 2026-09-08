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    Besonders beachtet!

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    Alnylam Pharmaceuticals Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 08.09.2026

    Kursbewegung von -4,42 % bei Alnylam Pharmaceuticals am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Alnylam Pharmaceuticals Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 08.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

    Alnylam Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von -4,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Alnylam Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,42 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,08 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alnylam Pharmaceuticals um -34,74 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +0,20 % im Plus-Minus-Bereich. Alnylam Pharmaceuticals entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,31 %
    1 Monat +16,29 %
    3 Monate -16,08 %
    1 Jahr -42,86 %
    Stand: 08.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,02 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Alnylam Pharmaceuticals?

    Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Alnylam Pharmaceuticals

    -4,62 %
    +5,14 %
    +15,07 %
    -17,50 %
    -43,75 %
    +17,08 %
    +38,81 %
    +3.455,74 %
    ISIN:US02043Q1076WKN:A0CBCK
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