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    Kremlsprecher Peskow

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    Der Sieg ist sehr nah

    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau sieht den Sieg im Ukraine-Krieg sehr nah
    • Kreml begrüßt Trumps neue Friedensbemühungen
    • Front bleibt unbewegt, Luft- und Seekrieg eskaliert
    Kremlsprecher Peskow - Der Sieg ist sehr nah
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU (dpa-AFX) - Inmitten erneuter US-Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gibt sich Moskau siegessicher: "Wir sind überzeugt, dass der Sieg sehr nah ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge indischen Journalisten im Vorfeld des Brics-Gipfels am Wochenende.

    Moskau sei überzeugt von seinem militärischen Potenzial und seinen Soldaten. Die Kampfhandlungen liefen sehr erfolgreich, behauptete er. Der Kreml begrüße aber die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump und erwarte die Wiederaufnahme von Gesprächen im Format Moskau, Washington, Kiew.

    An der Front gibt es kaum Bewegung, gleichzeitig haben beide Seiten ihren Luft- und Seekrieg intensiviert. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Erst am Wochenende hatten US-Unterhändler nach monatelanger Pause einen neuen Anlauf in den Bemühungen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unternommen.

    Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, reisten erst zum wiederholten Mal nach Moskau und anschließend erstmals nach Kiew. Sie sprachen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über mögliche Wege für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt./ksr/DP/jha







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