Norsemont nimmt am Precious Metals Summit Beaver Creek teil

Beaver Creek ist für die Anleger wichtig, weil Norsemont damit direkt mit den einflussreichsten Kapitalgebern des Sektors in Kontakt tritt

Vancouver, B.C., 8. September 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Führungsteam am Precious Metals Summit Beaver Creek 2026 teilnehmen wird.

Die Edelmetallmesse findet vom 22. bis 25. September 2026 in Beaver Creek in Colorado statt. Sie zählt zu den führenden Veranstaltungen der Branche und dient als Forum für den Austausch von institutionellen Investoren, Family Offices und Experten aus dem Bergbausektor mit hochkarätigen Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Unternehmen wird die Messe nutzen, um die aktuellen Fortschritte in seinem Portfolio zu präsentieren und die bevorstehenden Katalysatoren für das vierte Quartal 2026 bzw. das Folgejahr 2027 zu erörtern.

In welcher Form wird das Unternehmen teilnehmen?

Das Führungsteam von Norsemont, bestehend aus CEO Marc Levy, CFO Charles Ross und Chefgeologe David Flint, wird ein volles Programm absolvieren, das Einzelgespräche mit institutionellen Anlegern, strategischen Partnern und Branchenteilnehmern vorsieht. Bei den Gesprächen geht es um:

- Die jüngsten Explorationsergebnisse und technischen Errungenschaften

- Erschließungspläne und bevorstehende Meilensteine

- Kapitalstrategie und Marktpositionierung

- Chancen für strategische Partnerschaften oder Investitionen auf Projektebene

Stärkung der Beziehungen zu Branchenteilnehmern und Anlegern

Die Teilnahme des Unternehmens an der Fachmesse in Beaver Creek steht im Einklang mit der weiter gefassten Strategie, die eine Ausweitung der Kontakte zu internationalen Edelmetallinvestoren und die Stärkung der Beziehungen zu Kapitalmarktteilnehmern vorsieht. Wie auch anderen Emittenten, die an der Veranstaltung teilnehmen und diese für vertiefende Gespräche über Erschließungsstrategien und Projektchancen nutzen, bietet dieses Forum eine hochwertige Plattform für den direkten Zugang zu Anlegern und die Steigerung des Bekanntheitsgrades innerhalb des Sektors.

Kommentar der Unternehmensführung

„Das Projekt Choquelimpie punktet mit einem seltenen Mix aus Größenordnung, Erzgehalt und vorhandener Infrastruktur in einer führenden Bergbauregion“, so Marc Levy. „Die Messe in Beaver Creek ist das ideale Forum, um im Rahmen des weiteren Projektausbaus über unsere Fortschritte und bevorstehenden Katalysatoren zu berichten.“

Marketingverträge

Norsemont hat mit der Firma Spark Newswire Inc. („Spark“) eine Vereinbarung über die Erbringung von Marketingberatungsleistungen (die „Vereinbarung Spark“) unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wird Spark bestimmte Werbeleistungen für das Unternehmen erbringen. Die Vereinbarung Spark hat eine Erstlaufzeit von einem Monat und verlängert sich anschließend automatisch, sofern keine vereinbarungsgemäße Kündigung erfolgt. Während des Erstzeitraums wird das Unternehmen der Firma Spark ein aktives monatliches Budget in Höhe von 150.000 USD bereitstellen. Nach Ablauf der Erstvertragsdauer kann Norsemont entscheiden, das aktive monatliche Budget fortzuführen oder zu einem monatlichen Wartungsbudget mit Kosten in Höhe von 75.000 USD zu wechseln, das allerdings einen reduzierten Leistungsumfang bedeutet. Die erste Zahlung erfolgt als Anzahlung, die weiteren Zahlungen sind nach Erhalt der monatlichen Rechnungen fällig. Die Geschäftsführer von Spark sind Chris und Steve Hnatko.

Spark ist ein Anbieter von Consultingleistungen und Kapitalmarktberatungsdiensten für börsennotierte Unternehmen. Durch die Beauftragung von Spark erhofft sich das Unternehmen eine stärkere Beteiligung seitens der Anleger und eine Steigerung des Bekanntheitsgrads des Unternehmens. Die Geschäftsadresse von Spark lautet: Vancouver, BC, V6C 3H1 (Tel: 604‑999-7361). E: steve@sparknewswire.com.

Die Vereinbarung mit Spark enthält keine leistungsgebundene Vergütung. Spark erhält im Rahmen der Leistungsabgeltung keine Aktienanteile. Spark und Norsemont stehen in keinem Nahverhältnis zueinander und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung hielten weder Spark noch seine verantwortlichen Personen direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG und Chief Geologist von Norsemont Mining Inc. sowie eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont Mining wird von einem erfahrenen Team aus fachkundigen Rohstoffexperten geleitet, das sich auf den Ausbau der Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Choquelimpie bis hin zur Machbarkeitsstudie konzentriert. Das Projekt ist Gegenstand eines technischen Berichts, der vom Unternehmen am 16. Mai 2025 eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca abrufbar ist. Dieser enthält:

- Angedeutete Ressourcen: 81,9 Mio. Tonnen mit 0,66 g/t Au (1.731.000 Unzen Au) und 12,6 g/t Ag (33.233.000 Unzen Ag); und

- Vermutete Ressourcen: 25,3 Mio. Tonnen mit 0,55 g/t Au (446.000 Unzen Au) und 8,9 g/t Ag (7.219.000 Unzen Ag)

Choquelimpie ist ein ehemaliger Produktionsbetrieb mit mehr als 1.720 Bohrlöchern sowie einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur einschließlich Straßen, Strom- und Wasserversorgung, Campanlagen und einer vormals in Betrieb befindlichen Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzkapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist einer verantwortungsbewussten, nachhaltigen Erschließung sowie modernen Explorationspraktiken verpflichtet, um weiteren Mehrwert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“ oder „erwartet“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „dürften“, „können“, „könnten“, „sollten“ oder „würden“. Diese Informationen und Aussagen, die im Folgenden als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen Plänen, Schätzungen, der Entwicklung und dem Fortschritt des Projekts, den Vorteilen der Investorenkonferenz sowie den erwarteten Vorteilen der Vereinbarung Spark.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Genehmigungs- und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Projekts, Kapitalmarktrisiken und die Fähigkeit des Unternehmens, das zur Finanzierung der weiteren Entwicklung erforderliche Kapital zu beschaffen, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung im Allgemeinen, Risiken im Zusammenhang mit Preisschwankungen bei Gold, Silber und Kupfer sowie ökologische und geopolitische Risiken.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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Die Norsemont Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,556EUR auf Tradegate (07. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.