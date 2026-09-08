Milliarden auf Sparplan: So investieren Hedgefonds in ETFs!

Gleich 9 ETFs gehören zu den 50 stäksten Positionen des Indexfonds. Dazu zählen drei ETFS, die den S&P 500 abbilden, drei Schwellenländer-ETFs, ein Südkorea ETF, Anleihen-ETFs sowie hypothekenbesicherte US-Wertpapiere.

Bridgewater, der Hedgefonds der von Börsenlegende Ray Dalio gegründet wurde, setzt überraschend stark auf ETFs.

Mit Südkorea hält der Fonds einen Markt als ETF, der in diesem Jahr geradezu explodiert ist. Besonders angetrieben durch die Rallye der Speicherchiphersteller Samsung und SK Hynix.

Wie die anderen ETFs gelaufen sind und warum Bridgewater sie überhaupt im Portfolio hält, erfahrt ihr in der neuesten Folge unseres Podcasts Börse, Baby!

Denn in dieser Folge von Börse, Baby! schauen wir auf Bridgewater und die überraschend hohe ETF-Quote im Depot.

Außerdem geht es um die Frage, ob Anleger lieber stur per ETF-Sparplan investieren oder versuchen sollten, den Markt zu timen – und welche Strategie langfristig sinnvoller sein kann.

Das alles und mehr in der neuen Folge von Börse, Baby! – jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt.

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