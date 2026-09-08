Natural Field erweitert seine NF TriSolve-Plattform um den Bereich Schlafwohlbefinden mit wissenschaftlich fundierten nutrazeutischen Lösungen

NF TriSolve ist die markeneigene Plattform für nutrazeutische Lösungen von Natural Field, die darauf ausgelegt ist, Fachwissen über funktionelle Inhaltsstoffe, wissenschaftliche Forschung und Formulierungskompetenzen in gezielte Wellness-Lösungen für globale Ernährungsmarken umzusetzen.

SHANGHAI, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field, ein technologieorientierter Anbieter von Lösungen für nutrazeutische Inhaltsstoffe, gab die Erweiterung seiner unter der Marke NF TriSolve angebotenen Plattform für nutrazeutische Lösungen auf den Bereich Schlafwohlbefinden bekannt. Dies geschieht mit der Einführung des NF TriSolve SleepRestore Complex.

Die Plattform vereint verschiedene Innovationsphasen, darunter die Inhaltsstoffstrategie, die Rezepturentwicklung, die wissenschaftliche Bewertung und die Anwendungsunterstützung, und unterstützt Partner dabei, differenzierte Produkte in aufstrebenden Gesundheitskategorien zu entwickeln. Anstatt sich ausschließlich auf einzelne Inhaltsstoffe zu konzentrieren, basiert NF TriSolve auf dem Zusammenhang zwischen spezifischen Gesundheitsbedürfnissen, funktionellen Inhaltsstoffen, Formulierungsstrategien und Produktanwendungen.

Die Einführung des NF TriSolve SleepRestore-Komplexes markiert den Einstieg von Natural Field in den wachsenden Markt für Schlaf-Wellness. Die im Rahmen eines lösungsorientierten Innovationsansatzes entwickelte Formulierung vereint mehrere funktionelle Komponenten zu einem abgestimmten Konzept, das speziell für nutrazeutische Anwendungen im Bereich Schlaf entwickelt wurde.

Natural Field verfolgt bei den NF TriSolve -Lösungen einen wissenschaftlich fundierten Entwicklungsansatz, bei dem Forschungsergebnisse, Fachwissen im Bereich der Rezepturentwicklung und anwendungsbezogene Überlegungen kombiniert werden, um die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln der nächsten Generation zu unterstützen.

Auf dieser Grundlage beauftragte Natural Field das Unternehmen Hunter Biotech mit der Durchführung weiterer präklinischer Bewertungsstudien. Die diesbezügliche Forschung umfasst Untersuchungen auf zellulärer Ebene, Analysen der Wirkstoffe sowie Bewertungen anhand von In-vitro-Modellen. Diese Studien zielen darauf ab, die Eigenschaften der Formulierungen, die Leistungsfähigkeit der Inhaltsstoffe und den potenziellen Anwendungswert zu untersuchen und damit eine wissenschaftliche Grundlage für die anschließende Optimierung der Formulierungen und die Produktentwicklung zu schaffen.

Über die Plattform „NF TriSolve" entwickelt Natural Field weiterhin kategoriespezifische Lösungen in wichtigen Wellness-Bereichen wie gesundes Altern, Gelenkgesundheit und Schlafgesundheit und unterstützt damit die wachsende Nachfrage nach gezielten Wellness-Konzepten, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt sind.

Informationen zu Natural Field

Natural Field ist ein technologieorientierter Anbieter von nutrazeutischen Inhaltsstoffen mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Ernährungs- und Wellnessbranche.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung differenzierter Ernährungslösungen durch wissenschaftliche Forschung, fortschrittliche Formulierungstechnologien und Markenplattformen, darunter NF Co-Loading und NF TriSolve.

Mit seinen Technologieplattformen und seinem lösungsorientierten Innovationsansatz unterstützt Natural Field globale Partner bei der Entwicklung von Produkten in den Bereichen gesundes Altern, Schlafqualität, Sporternährung und anderen Bereichen der funktionellen Ernährung.

Website von

„Natural Field" :

www.natural-field.com

www.naturalfieldinc.com

www.naturalfieldtech.com

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