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    WDH/Iran

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    US-Aufklärungsdrohne abgeschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne
    • MQ-1 nahe Bandar Abbas von Flugabwehr zerstört
    • Straße von Hormus bleibt zentraler Streitpunkt
    WDH/Iran - US-Aufklärungsdrohne abgeschossen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Schreibfehler im ersten Absatz behoben: in rpt in der Nähe)

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen. Die Flugabwehr habe die Drohne vom Typ MQ-1 nahe der Hafenstadt Bandar Abbas angegriffen und zerstört, berichtete die mit den mächtigen Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Tasnim. Eine Bestätigung von US-Seite gab es dafür zunächst nicht. Bandar Abbas liegt am Persischen Golf in der Nähe der Straße von Hormus.

    Die Straße von Hormus hat sich im Verlauf des Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Erdgas und Dünger weltweit bedeutende Meerenge noch immer weitestgehend. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Die USA wollen mit einer Seeblockade gegen iranische Häfen den Iran unter Druck setzen. Zuletzt kam es immer wieder zu gegenseitigem Beschuss./arb/DP/stw






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