Aktien New York Eröffnung
Schwäche vor allem beim Dow - Nasdaq besser
- US-Börsen starten nach langem Wochenende schwach
- Ölpreise schüren erneut Sorgen vor steigenden Zinsen
- KI-Aktien aus dem Chipsektor bremsen die Verluste
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat der Handel am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende schwach begonnen. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Angst vor bald steigenden Zinsen neue Nahrung gaben. Steigende Aktien mit KI-Fantasie, die einmal mehr vor allem aus dem Chipsektor stammen, reichten in der Breite nicht als Gegengewicht.
Der stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial gab in den Anfangsminuten um 0,9 Prozent auf 52.949 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.688 Zähler fiel. Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich zwar besser, stand zuletzt aber auch mit 0,3 Prozent im Minus bei 29.454 Punkten.
Laut Anastasia Amoroso vom Schweizer Vermögensverwalter Partners Group sind die Märkte "wahrscheinlich gerade in einer Art Verdauungsphase, da wir weltweit eine ziemlich bedeutende Anpassung der Zentralbankpolitik durchlaufen". Daher könnten die Aktienkurse einen Teil ihrer bisherigen Gewinne wieder abgeben oder zumindest vor einer Konsolidierung stehen, sagte die Expertin Bloomberg TV./tih/nas
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Aktiendepot – Update August 2026
Zwei Drittel des Börsenjahres liegen nun bereits hinter uns. Nachfolgend hiermit mein August-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 8 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für August:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Im August gab es auch noch keine weiteren Zukäufe (was sich im September aber ändert!) und auch keine Verkäufe:
Alle Kurswerte meiner bisherigen Nachkäufe des laufenden Jahres liegen etwas tiefer als im Vormonat.
Keine Besonderheiten
Im August gab es ansonsten keine spannenden Neuigkeiten im Aktiendepot (oder ich habe sie jedenfalls nicht mitbekommen). Das Depot liegt aktuell nahe am Rekordhoch.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.121,10 € / 4.300 € (= 72,58 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,33 % / 5 % (= 66,6 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das war´s auch mal wieder meinerseits. Weiterhin allen viel Erfolg!
Rückblick August
Dividendenstatistik August 2026