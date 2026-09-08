CoreWeave Registered (A) Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 08.09.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CoreWeave Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,15 % verkraften.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von CoreWeave Registered (A). Sie steigt um +6,67 % auf 82,89€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CoreWeave Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,89€, mit einem Plus von +6,67 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +13,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,34 %. Im Jahr 2026 gab es für CoreWeave Registered (A) bisher ein Plus von +24,82 %.

Während CoreWeave Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,57 % 1 Monat -1,34 % 3 Monate -10,15 % 1 Jahr +2,26 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 08.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,06 Mrd.EUR € wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.