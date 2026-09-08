Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.09. - US 30 schwach -0,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:42) bei 52.912,78 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,47 %, Verizon Communications +1,05 %, Caterpillar +0,92 %, Boeing +0,79 %, Johnson & Johnson -1,29 %
Flop-Werte: Amgen -3,72 %, Salesforce -2,52 %, Procter & Gamble -1,31 %
Der US Tech 100 steht bei 29.461,79 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +6,67 %, Nebius Group Registered (A) +4,99 %, Teradyne +4,52 %, Intel +4,19 %, Seagate Technology Holdings +3,45 %
Flop-Werte: Autodesk -5,60 %, Booking Holdings -5,49 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,65 %, Shopify -4,44 %, Workday (A) -4,19 %
Der US 500 steht bei 7.687,16 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: EchoStar Registered (A) +4,84 %, Teradyne +4,52 %, Corning +4,42 %, Freeport-McMoRan +4,27 %, Intel +4,19 %
Flop-Werte: Howmet Aerospace -6,17 %, Autodesk -5,60 %, Booking Holdings -5,49 %, General Mills -5,46 %, Accenture Registered (A) -5,12 %
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