IonQ zündet den Quanten-Turbo: Aktie legt kräftig zu

An der Börse kommen die Nachrichten gut an. Die IonQ-Aktie liegt am Dienstag knapp 8 Prozent im Plus und notiert bei 42,64 US-Dollar (Stand: 16:25 Uhr MESZ). Damit honorieren Anleger den angehobenen Umsatzausblick und die technologischen Fortschritte des Quantencomputing-Spezialisten.

Der Quantencomputer-Spezialist IonQ sorgt mit gleich mehreren Nachrichten für Aufsehen. Neben einem Millionenauftrag für quantensichere Netzwerke erhöht das Unternehmen seinen Jahresausblick. Gleichzeitig stellt IonQ eine neue Rechnerplattform vor und zeigt, wie nah die Technologie an einem sicherheitsrelevanten Durchbruch sein könnte.

8,18 Millionen US-Dollar für mehr Sicherheit

Gemeinsam mit Congruity360 will IonQ Unternehmensdaten künftig besser gegen die Bedrohungen des Quantenzeitalters schützen. Dafür erhält Congruity360 von IonQ Systeme für Post-Quanten-Kryptografie und Quantum Key Distribution. Das Auftragsvolumen beträgt 8,18 Millionen US-Dollar.

"Congruity360 integriert die Quantenschlüsselverteilung (QKD) von IonQ zusätzlich zur Post-Quanten-Kryptografie, um Daten zu schützen, die auch lange nach Ablauf dieser Fristen vertraulich bleiben müssen", sagte Jordan Shapiro, President of Quantum Platform bei IonQ. Hintergrund sind unter anderem neue Vorgaben der US-Regierung, die Fristen für die Umstellung auf quantensichere Verfahren bis 2030 vorziehen.

Congruity360 bedient unter anderem Kunden aus Finanzwesen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Verteidigung und Industrie. Gerade dort gelten besonders strenge Anforderungen an den Schutz und die langfristige Aufbewahrung sensibler Daten.

Ausblick steigt nach SkyWater-Übernahme

Auch finanziell legt IonQ nach. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz zwischen 450 und 460 Millionen US-Dollar. Darin sind die Beiträge des übernommenen Halbleiterherstellers SkyWater ab dem 31. Juli enthalten.

"Unsere aktualisierte Gesamtjahresprognose unterstreicht sowohl die Marktakzeptanz unserer Quantenplattform als auch die grundlegende Produktionskapazität, die SkyWater bereitstellt", erklärte IonQ-Chef Niccolo de Masi. Gemeinsam wolle man den Weg zu kommerziell einsetzbaren, fehlertoleranten Quantencomputern beschleunigen.

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Neue Plattform soll den Durchbruch bringen

Parallel stellte IonQ mit Superion 256 seine sechste Generation von Quantencomputern vor. Das System soll künftig nicht mehr als Einzelanfertigung entstehen, sondern in größerem Maßstab gefertigt werden.

IonQ setzt dabei auf Halbleitertechnik und elektronische Steuerung der Qubits. Die Kosten pro Qubit sollen entlang der Roadmap um mehr als das 300-Fache sinken. Superion 256 kann bereits bestellt werden, die ersten Auslieferungen sind für 2027 geplant.

Für IonQ geht es damit um mehr als einen neuen Rechner. Das Unternehmen will Quantencomputer von teuren Laborgeräten zu skalierbaren und kommerziell produzierbaren Systemen entwickeln.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die IonQ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 36,42EUR auf Tradegate (08. September 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.

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