Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Fresenius
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 2
Performance 1M: -5,97 %
Performance 1M: -5,97 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 3
Performance 1M: -10,29 %
Performance 1M: -10,29 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Einige sehen bei etwa 40 eine Trading-Chance, andere warnen vor weiterem Rückgang bis zur 1.000-Euro-Marke. Goldman Sachs wird mit über 100 Prozent Kurspotenzial angeführt. Fundamentale Optimisten verweisen auf steigende Rüstungsausgaben, Rekordaufträge und ambitionierte Umsatz- sowie Gewinnziele. Technisch werden Short-Aufbau und Stochastik diskutiert; manche stocken Calls auf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 4
Performance 1M: -1,69 %
Performance 1M: -1,69 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 5
Performance 1M: -0,19 %
Performance 1M: -0,19 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 6
Performance 1M: -2,92 %
Performance 1M: -2,92 %
? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Münchener-Rück-Aktie und die Frage, ob bei etwa 480 bis 500 Euro ein Boden bzw. Kaufniveau erreicht ist. Diskutiert werden sinkende Rückversicherungsprämien und schwierige Vertragsverhandlungen als Belastungen, zugleich aber hohe Gewinne, starker Cashflow, Preissetzungsmacht und die günstige Bewertung mit einem deutlichen Gewinnabschlag. Die Dividende gilt als gut unterstützt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 49,38%
|PUT: 50,62%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -1,23 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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