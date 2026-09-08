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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,75 %.

    Fresenius
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,97 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE000FRE5EN2
    WKN: FRE5EN
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,29 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Einige sehen bei etwa 40 eine Trading-Chance, andere warnen vor weiterem Rückgang bis zur 1.000-Euro-Marke. Goldman Sachs wird mit über 100 Prozent Kurspotenzial angeführt. Fundamentale Optimisten verweisen auf steigende Rüstungsausgaben, Rekordaufträge und ambitionierte Umsatz- sowie Gewinnziele. Technisch werden Short-Aufbau und Stochastik diskutiert; manche stocken Calls auf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,69 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,19 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,92 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Münchener-Rück-Aktie und die Frage, ob bei etwa 480 bis 500 Euro ein Boden bzw. Kaufniveau erreicht ist. Diskutiert werden sinkende Rückversicherungsprämien und schwierige Vertragsverhandlungen als Belastungen, zugleich aber hohe Gewinne, starker Cashflow, Preissetzungsmacht und die günstige Bewertung mit einem deutlichen Gewinnabschlag. Die Dividende gilt als gut unterstützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 49,38% PUT: 50,62%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -1,23 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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