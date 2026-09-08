Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,79 %
Performance 1M: -6,16 %
Tagesperformance: -4,32 %
Performance 1M: +8,02 %
Tagesperformance: -3,96 %
Performance 1M: -0,31 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: +4,80 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: -11,14 %
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: +7,39 %
Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: +3,62 %
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: -6,21 %
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Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: -8,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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