Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile TeamViewer-Aktie: Nach dem Anstieg von 4,20 auf 7,25 € wird der seit drei Monaten bestehende Aufwärtstrend betont, zugleich gilt 6,30 € als mögliches Rücklaufziel. Die Aktie bleibt hinter vergleichbaren Softwarewerten zurück. Diskutiert werden ein angeblich zu niedriger fairer Wert, Wachstum bei Unternehmenskunden, Schuldentilgung und die KI-Lösung Tia als künftiger Ergebnistreiber. Hoffnung auf zweistellige Kurse steht Kritik an Management und Bewertung gegenüber.