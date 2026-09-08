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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,86 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,79 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,16 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,79 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -4,32 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,02 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,32 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,31 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile TeamViewer-Aktie: Nach dem Anstieg von 4,20 auf 7,25 € wird der seit drei Monaten bestehende Aufwärtstrend betont, zugleich gilt 6,30 € als mögliches Rücklaufziel. Die Aktie bleibt hinter vergleichbaren Softwarewerten zurück. Diskutiert werden ein angeblich zu niedriger fairer Wert, Wachstum bei Unternehmenskunden, Schuldentilgung und die KI-Lösung Tia als künftiger Ergebnistreiber. Hoffnung auf zweistellige Kurse steht Kritik an Management und Bewertung gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,80 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz eines auf 100 Euro erhöhten Goldman-Sachs-Kursziels. Charttechnisch wurden der Ausbruch abverkauft und die 200-Tage-Linie unterschritten; die Zone um 61,50 bis 62 Euro gilt als wichtige Marke. Fundamental werden die HCSS-Übernahme, die Übernahme von rund 450 Mio. Euro Schulden, Thoma Bravos Beteiligung sowie Chancen durch Bluebeam-KI und US-Expansion diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,14 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 7
    Performance 1M: +7,39 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,62 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,21 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursschwäche von Aixtron, insbesondere zum US-Handelsstart, sowie mögliche größere Verkaufsblöcke. Positiv bewertet werden der Branchenschub bei europäischen Halbleiterwerten, Aixtrons Optoelektronik-Perspektiven und die erwartete CPO-/Siliziumphotonik-Dynamik. Oddo BHF nennt 50 Euro und „Outperform“; für 2027 stehen bis zu 480 Millionen Euro Optoelektronik-Umsatz im Raum. Einige erwarten daraus starke Quartale ab 2026, während die Sichtbarkeit des Wachstums bis 2028 als begrenzt gilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 10
    Performance 1M: -8,84 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der Evotec-Aktie bis nahe an das 52-Wochen-Tief und die Sorge, dass sie unter 1 Euro fallen könnte. Diskutiert werden eine zunehmend negative Bewertung, Zweifel an Nachfrage und Zukunft der Unternehmensstory sowie mögliche Insiderverkäufe vor Zahlen. Zudem herrscht Unsicherheit über die Fortsetzung der Sernova-Kooperation; die neue Partnerschaft mit Plectonic wird als positiver Aspekt erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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