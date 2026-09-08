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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 08.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 08.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,00 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,85 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,29 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Einige sehen bei etwa 40 eine Trading-Chance, andere warnen vor weiterem Rückgang bis zur 1.000-Euro-Marke. Goldman Sachs wird mit über 100 Prozent Kurspotenzial angeführt. Fundamentale Optimisten verweisen auf steigende Rüstungsausgaben, Rekordaufträge und ambitionierte Umsatz- sowie Gewinnziele. Technisch werden Short-Aufbau und Stochastik diskutiert; manche stocken Calls auf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,92 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Münchener-Rück-Aktie und die Frage, ob bei etwa 480 bis 500 Euro ein Boden bzw. Kaufniveau erreicht ist. Diskutiert werden sinkende Rückversicherungsprämien und schwierige Vertragsverhandlungen als Belastungen, zugleich aber hohe Gewinne, starker Cashflow, Preissetzungsmacht und die günstige Bewertung mit einem deutlichen Gewinnabschlag. Die Dividende gilt als gut unterstützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,68 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,33 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,45 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den VW-Zukunftsplan 2030 mit Produktions- und Modellkürzungen, rund 50.000 Stellen weniger, 135 Mrd. Euro Investitionen und dem Ziel einer operativen Marge von 9 Prozent. Befürworter sehen darin einen Befreiungsschlag für Profitabilität und Kurspotenzial; Skeptiker bezweifeln, dass weniger automatisch mehr Ertrag bringt. Hohe deutsche Kosten, Überkapazitäten und Nachfragerisiken belasten die Bewertung. Lange ID-Polo-Lieferzeiten gelten zugleich als Zeichen starker E-Auto-Nachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Inditex
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,18 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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