Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 08.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Einige sehen bei etwa 40 eine Trading-Chance, andere warnen vor weiterem Rückgang bis zur 1.000-Euro-Marke. Goldman Sachs wird mit über 100 Prozent Kurspotenzial angeführt. Fundamentale Optimisten verweisen auf steigende Rüstungsausgaben, Rekordaufträge und ambitionierte Umsatz- sowie Gewinnziele. Technisch werden Short-Aufbau und Stochastik diskutiert; manche stocken Calls auf.