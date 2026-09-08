Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 08.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +2,85 %
Performance 1M: -10,29 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: -2,92 %
? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -11,68 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: -5,33 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: +9,45 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,00 %
Performance 1M: -3,18 %