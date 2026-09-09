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    Amazon zündet neue KI-Fantasie

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    Qualcomm-Aktie: Das sieht wieder richtig gut aus!

    Qualcomm landet einen KI-Coup mit Amazon: Maßgeschneiderte Chips für AWS und eine langfristige Partnerschaft lassen die Anleger wieder freudig zugreifen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Qualcomm entwickelt mit Amazon KI-Chips für AWS
    • Langfristiger Deal eröffnet Qualcomm neue Chancen
    • Anleger feiern den Sprung über die 50-Tage-Linie
    • Report: KI braucht Strom
    Amazon zündet neue KI-Fantasie - Qualcomm-Aktie: Das sieht wieder richtig gut aus!
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    In einem schwachen Marktumfeld konnte sich die Aktie von Qualcomm am Dienstag gegen den Trend stemmen und fast zweistellig in der Spitze zulegen. Grund dafür ist eine neue Kooperation mit AWS.

    Der Chipkonzern arbeitet künftig mit Amazon zusammen, um eine neue Generation von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur für Amazon Web Services (AWS) zu entwickeln.

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    Neuer Deal bringt neue Fantasie

    Die Kooperation mit Amazon könnte für Qualcomm strategisch enorm wichtig werden. Beide Unternehmen wollen über mehrere Produktgenerationen hinweg kundenspezifische Qualcomm-Chips für die KI-Infrastruktur von AWS entwickeln. Zusätzlich sollen Qualcomms optische Verbindungslösungen in Amazons Rechenzentrumsnetzwerken eingesetzt werden.

    Damit greift Qualcomm ausgerechnet in einem der derzeit wichtigsten Wachstumsmärkte an: KI-Rechenzentren. Bislang wird der Konzern an der Börse vor allem mit Smartphone-Chips verbunden. Die Kooperation mit AWS könnte zeigen, dass Qualcomm seine energieeffiziente Rechentechnologie künftig wesentlich stärker im Datacenter einsetzen kann.

    Qualcomm-Chef sieht eine neue Chance

    CEO Cristiano Amon verweist auf die rapide steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung und den wachsenden Bedarf an effizienterer Rechen- und Verbindungstechnik.

    Besonders bemerkenswert ist die langfristige Ausrichtung des Deals. Qualcomm gibt Amazon Optionsscheine für bis zu 25 Millionen Qualcomm-Aktien. Der Ausübungspreis beträgt 161,26 US-Dollar je Aktie, die Optionsscheine laufen bis 2036. Rechte auf 3,75 Millionen Aktien werden bereits bei Ausgabe unverfallbar.

    Qualcomm

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    Mein Tipp: Guter Zeitpunkt zum Zugreifen

    Für Qualcomm könnte die Zusammenarbeit damit weit mehr sein als ein einzelner Großauftrag. Gelingt es dem Konzern, sich als wichtiger Lieferant für Amazons nächste KI-Infrastruktur zu etablieren, eröffnet sich neben Smartphones und PCs ein riesiges neues Geschäftsfeld.

    Die Anleger haben den neuen Deal jedenfalls gefeiert und die Aktie hat im Sturm die 50-Tage-Linie überschritten. Damit hellt sich das Chartbild wieder deutlich auf. Damit zeigt die Qualcomm-Aktie ganz klar, was die Anleger zuletzt vermisst haben: echte KI-Fantasie.

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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