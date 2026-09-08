Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 08.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Novartis
Tagesperformance: -10,48 %
Tagesperformance: -10,48 %
Platz 1
Performance 1M: -12,16 %
Performance 1M: -12,16 %
Amrize
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 2
Performance 1M: -7,40 %
Performance 1M: -7,40 %
Nestle
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 3
Performance 1M: -1,33 %
Performance 1M: -1,33 %
ABB
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 4
Performance 1M: -4,20 %
Performance 1M: -4,20 %
Swisscom
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +0,40 %
Performance 1M: +0,40 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte