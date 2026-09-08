Ministerpräsident Schulze neuer Chef der CDU-Fraktion
Für Sie zusammengefasst
- Sven Schulze wird neuer CDU-Fraktionsvorsitzender
- Schulze setzte sich gegen Guido Heuer durch
- Wahl erfolgte zwei Tage nach CDU-Niederlage
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Zwei Tage nach der CDU-Niederlage bei der Landtagswahl setzte sich Schulze nach dpa-Informationen in Magdeburg gegen den bisherigen Fraktionschef Guido Heuer in einer Kampfabstimmung durch. Auch der "Spiegel" berichtete./uk/DP/stw
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