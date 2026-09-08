Mit dieser Schrott-Aktie können Anleger jetzt richtig Schotter machen!

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Waste Management

Dass sich an der Börse auch mit Schrott langfristig jede Menge Geld verdienen lässt, dafür steht kaum eine zweite Aktie so sehr wie die des US-Abfallentsorgers Waste Management, der mit einem Börsenwert von fast 88 Milliarden US-Dollar das größte private Entsorgungsunternehmen der Welt ist. Wer sich bereits vor 10 Jahren engagiert hat, darf sich inzwischen über eine marktübliche Gesamtrendite von über 300 Prozent freuen – bei gleichzeitig deutlich geringerer Volatilität. Wer der Aktie schon seit 35 Jahren die Treue hält, bringt es auf eine Gesamtrendite von 1.200 Prozent.

Der Grundstein für diesen Erfolg ist ein moderates, aber konsequent fortgesetztes Unternehmenswachstum mit einem klaren Fokus auf Cashflows und ein finanziell defensives Management. Das erlaubt die stetige Erhöhung der Gewinnbeteiligung und belohnt Anlegerinnen und Anleger für ihre Treue. Inzwischen blickt Waste Management auf Dividendenerhöhungen 22 Jahre in Folge zurück, was die Aktie auch zu einem Dividendenwachstumswert macht.

In den vergangenen Wochen hatten die Anteile mit einer Korrektur zu kämpfen. Die gestiegenen Anleiherenditen sorgen für Gegenwind, denn durch die Übernahme von SteriCycle ist die Verschuldung zuletzt deutlich gestiegen, was jetzt für höhere Zins- und Refinanzierungskosten sorgt. Gleichzeitig ist vor rund zwei Wochen der langjährige CEO Jim Fish zurückgetreten. Doch die Konsolidierung dürfte sowohl mit Blick auf den Chart als auch die Fundamentaldaten eine aussichtsreiche Einstiegschance in den Compounder geschaffen haben – inklusive einer Renditechance von 150 Prozent und mehr mit dem Call-Optionsschein MM6ZLQ.

Waste Management Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Waste-Management-Aktie trat zuletzt zwar auf der Stelle, sie befindet sich aber in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung.

Die Waste-Management-Aktie trat zuletzt zwar auf der Stelle, sie befindet sich aber in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung. Korrektur nach Doppeltop: Im Bereich von 248 US-Dollar ist es zu einem Doppeltop gekommen, woraufhin die Anteile konsolidiert haben.

Im Bereich von 248 US-Dollar ist es zu einem Doppeltop gekommen, woraufhin die Anteile konsolidiert haben. Unterstützung erreicht: Im Bereich von 215 bis 220 US-Dollar hat die Aktie eine wichtige Support-Zone erreicht, die jetzt für einen Rebound sorgen könnte.

Im Bereich von 215 bis 220 US-Dollar hat die Aktie eine wichtige Support-Zone erreicht, die jetzt für einen Rebound sorgen könnte. Erste bullishe Divergenzen: In den gleitenden Durchschnitten ist ein Golden Cross aktiv, während in den technischen Indikatoren bullishe Divergenzen vorliegen.

Waste Management macht Schrott zu Schotter

Allen Krisen in den vergangenen 10 Jahren zum Trotz konnte Waste Management seine Geschäfte kontinuierlich ausbauen. Lagen die Erlöse im Geschäftsjahr 2016 bei 13,6 Milliarden US-Dollar, kletterten sie in den zurückliegenden 12 Monaten auf 25,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 89,0 Prozent. Durch einen konsequenten Fokus nicht nur auf Cashflows, sondern auch auf Profitabilität konnte außerdem der Gewinn überproportional gesteigert werden. Der Nettoertrag legte von 1,18 auf 2,85 Milliarden US-Dollar und damit um 141,5 Prozent zu.

Diese Entwicklung stellt den Grundstein für den langjährigen Aufwärtstrend dar, der durch Krisen wie die Corona-Pandemie zwar zeitweise unterbrochen, aber nicht grundsätzlich verletzt wurde. Von Phasen mit hoher Volatilität, wie dem Zoll-Crash oder dem Beginn des Iran-Krieges konnte die Waste-Management-Aktie sogar profitieren. Sie wird von Investoren in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen geschätzt. Das Einzige, das sich die Anteile dabei gelegentlich vorzuwerfen haben, sind längere Seitwärtsphasen. Die dienen in der Regel dazu, die Geschäftsentwicklung nach starken Anstiegen der Aktie wieder aufholen zu lassen. In genau einer solchen Situation befindet sich Waste Management gerade – gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht ein Minus von einem Prozent zu Buche.

Wochenlanger Ausverkauf nähert sich seinem Ende

Doch auch Seitwärtsbewegungen bieten bei Waste Management – aktives Handeln vorausgesetzt – immer wieder attraktive Einstiegschancen. Da der langfristige Aufwärtstrend zuverlässig aktiv ist und Rücksetzer mit hoher Wahrscheinlichkeit rasch aufgekauft werden, können mehrwöchige Verkaufsphasen von Anlegerinnen und Anlegern gekauft werden.

Eine solche Situation liegt jetzt vor, nachdem es zu einer inzwischen zwei Monate anhaltenden Konsolidierungsphase gekommen ist, für die ein Doppel-Top im Bereich von 248 US-Dollar gesorgt hat. Zuletzt wurden zwar wichtige Unterstützungen wie 230 US-Dollar oder die gleitenden Durchschnittslinien unterschritten, doch im Bereich von 215 bis 220 US-Dollar trifft Waste Management auf eine bereits bewährte Supportzone. Hier liegen einerseits Horizontalunterstützungen und andererseits auch die Aufwärtstrendlinie ausgehend vom Korrekturtief im vergangenen Jahr.

Aufwärtschancen überwiegen wieder

Dass es in diesem Bereich zu einer Erholung kommen könnte, ist mit Blick auf die technischen Indikatoren wahrscheinlich. Sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD liegen bereits Bodenbildungen und damit gegenüber der Aktienkursentwicklung auch bullishe Divergenzen vor. Der MACD zeigt unter der Nulllinie liegend zwar noch einen intakten (mittelfristigen) Abwärtstrend an, doch er konnte sich bereits über seine Signallinie steigern. Das genügt nach Korrektur oft bereits für eine Gegenbewegung.

Unterdessen hat der RSI den überverkauften Bereich verlassen und nähert sich jetzt der neutralen Zone, was ebenfalls nachlassenden Gegenwind bedeutet. Solange Waste Management daher nicht unter 215 oder wenigstens 210 US-Dollar fällt, dürften die Aufwärtschancen wieder überwiegen. Erste Anlaufstellen sind die gleitenden Durchschnitte und der Widerstand bei 230 US-Dollar. Anschließend könnte es rasch in Richtung der bisherigen Jahreshochs gehen – erst recht vor dem Hintergrund, dass mit der jüngsten Korrektur auch eine zwischenzeitliche Überbewertung zurechtgerückt wurde.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Erst fundamentale Über-, jetzt wieder Unterbewertung

Eine günstige Aktie ist Waste Management zugegeben noch nie gewesen, denn für das krisenresistente Geschäftsmodell und den langjährig positiven Track-Record des Unternehmens waren Investoren schon immer bereit, einen Bewertungsaufschlag zu bezahlen. Nach der Korrektur der vergangenen Wochen handelt die Aktie aber immerhin unter ihrer historischen Norm.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) steht mit 24,0 ein gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von fast 29 ein sehr attraktiver Wert gegenüber. Bei den übrigen Bewertungskennziffern handeln die Anteile aktuell mit Abschlägen zwischen 5 und 10 Prozent gegenüber dem Durchschnittswert.

Dabei stechen die Cashflow- sowie die Dividendenrendite hervor. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis kommt Waste Management gegenwärtig auf 13,5. Das liegt um 10,5 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 15,1 und entspricht einer Cashflow-Rendite von 7,4 Prozent, die damit auch um 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Ausschüttungsrendite beträgt aktuell 1,73 Prozent, womit sie sowohl über dem 5-Jahres-Mittel von 1,50 Prozent wie auch dem Vergleichswert der Peer-Group von 1,42 Prozent liegt. Daraus lässt sich insgesamt ein zweistelliges Aufwärtspotenzial ableiten.

Analystinnen und Analysten gefällt die Aktie

An der Wall Street erfreuen sich sowohl das Unternehmen als auch die Aktie großen Zuspruchs. Bei insgesamt 28 zu den Anteilen vorliegenden Einschätzungen sprechen sich 16 zum Kauf und 3 weitere zum Übergewichten der Anteile aus. Dem stehen 9 neutrale Bewertungen gegenüber. Zum Reduzieren oder Verkaufen ist Waste Management aktuell nicht empfohlen. Daraus ergibt sich insgesamt eine Empfehlung zum Kaufen der Aktie.

Im Mittel nennen die Expertinnen und Experten einen fairen von 259,92 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Kurs vom späten Dienstagnachmittag einem Anstiegspotenzial von 19,2 Prozent. Das aktuell niedrigste Kursziel liegt bei 220,00 US-Dollar und impliziert eine Upside von rund einem Prozent. Die zuversichtlichste Einschätzung sieht die Aktie vor einem Anstieg auf bis zu 277,00 US-Dollar. Das wäre gleichbedeutend mit neuen Allzeithochs.

Waste Management auf einen Blick

ISIN: US94106L1098

US94106L1098 Marktkapitalisierung: 87,53 Milliarden US-Dollar

87,53 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,73 Prozent

1,73 Prozent KGVe 2027: 24,0

24,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 259,92 US-Dollar

259,92 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +19,2 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Ein bewährtes und krisensicheres Geschäftsmodell, fortgesetztes Unternehmenswachstum zu einer Bewertung unter dem historischen Durchschnitt und der Rückhalt durch die Wall Street machen die Aktie von Waste Management jetzt zum einem antizyklischen Kauf.

Anlegerinnen und Anleger, die auf das Dividendenwachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate (CAGR) von 8,3 Prozent in den vergangenen 10 Jahren setzen wollen, legen sich direkt die Anteile ins Depot. Investoren, die hingegen ihre Rendite-Chancen optimieren möchten, können auch zum Call-Optionsschein MM6ZLQ greifen.

MM6ZLQ ist ausgestattet mit einem Basispreis von 210,00 US-Dollar und einer Laufzeit von etwas mehr als 9 Monaten (17. Juni 2026.). Daraus ergibt sich tagesaktuell ein effektiver Hebel (Omega) von 5,9 und die Chance auf 150 Prozent und mehr, wenn innerhalb der Laufzeit das Analystenziel von rund 260 US-Dollar erreicht werden sollte. Das Auszahlungsprofil (zum Laufzeitende) lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte Waste Management zum Laufzeitende unter 210,00 US-Dollar notieren, verfällt MM6ZLQ wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft werden, wenn die Aktie für längere Zeit auf der Stelle tritt oder nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter ihre aktuellen Unterstützungen fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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