Lumentum Holdings Aktie stark gefragt - 08.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lumentum Holdings Aktie. Mit einer Performance von +9,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lumentum Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 837,05€, mit einem Plus von +9,00 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lumentum Holdings über einen Zuwachs von +1,45 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +6,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Lumentum Holdings bisher ein Plus von +135,16 %.

Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,85 % 1 Monat -1,76 % 3 Monate +1,45 % 1 Jahr +493,35 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 08.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,04 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Broadcom notiert im Plus, mit +2,28 %.

Lumentum Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.