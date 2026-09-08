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    Warren Wise warnt: BASF schüttet mehr aus, als sie verdient

    BASF glänzt mit Rekordgewinn – doch hinter den Zahlen steckt vor allem ein Verkaufseffekt. Analyst Warren Wise sieht strukturelle Schwächen und zweifelt an der Strategie.

    Warren Wise warnt: BASF schüttet mehr aus, als sie verdient
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • BASF meldete im zweiten Quartal 2026 einen Gewinn von rund 4,1 Mrd. Euro und erhöhte seine Prognose; der Quartalsgewinn wurde jedoch maßgeblich durch den Verkauf des Lackgeschäfts an Carlyle getragen, der etwa 3,5 Mrd. Euro nach Steuern beitrug.
    • Das operative Kerngeschäft steuerte nur einen kleinen Teil zum Rekordgewinn bei; insbesondere die Basischemie schrieb rote Zahlen.
    • BASF verdient laut Warren Wise seit drei Jahren seine eigenen Kapitalkosten nicht und bleibt damit hinter der selbst gesetzten Zielrendite zurück.
    • Dividenden und Aktienrückkäufe übersteigen den Free Cashflow deutlich; die Finanzierungslücke wird durch neue Schulden und den Verkauf von Unternehmensteilen geschlossen.
    • Während profitable Bereiche wie das Lackgeschäft verkauft wurden, soll die Agrarsparte für einen möglichen Börsengang aus dem Konzern herausgelöst werden – Warren Wise hinterfragt daher die strategische Nachhaltigkeit.
    • Das Sparprogramm „CoreShift“ von CEO Markus Kamieth sieht eine stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft und deutlichen Stellenabbau vor; Warren Wise bewertet BASF insgesamt mit 2 von 5 Punkten und erkennt strukturelle Schwächen.



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