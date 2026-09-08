JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach detaillierten Daten aus Phase-III-Studien zu dem Medikamentenkandidaten Tozorakimab bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Insgesamt halte er die nun vorliegenden Ergebnisse für sehr beeindruckend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tozorakimab erscheine gegenüber den Produkten von Wettbewerbern überlegen./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 14:03 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 138,8EUR auf Tradegate (08. September 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

