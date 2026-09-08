Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.400,94USD pro Feinunze und notiert damit -0,11 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 66,38USD und damit +0,29 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,97USD und verzeichnet ein Plus von +0,68 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,87USD und verzeichnet ein Plus von +0,18 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.361,00 USD -2,30 % Platin 1.846,00 USD +0,96 % Kupfer London Rolling 14.736,42 USD +1,84 % Aluminium 3.320,83 PKT +1,26 % Erdgas 2,873 USD -3,17 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,17 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.09.26, 17:29 Uhr.