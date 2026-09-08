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    Die Bulat-Utemuratov-Stiftung stellt 460 Millionen Tenge zur Unterstützung des Gasifizierungsprojekts in Almaty bereit

    ALMATY, Kasachstan, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Stiftung von Bulat Utemuratov kündigte die Bereitstellung von 460 Millionen Tenge (ca. 1 Million US-Dollar) zur Förderung der Gasversorgung privater Wohnhäuser in Almaty an Die Initiative, die in Zusammenarbeit mit dem Akimat (Bürgermeisteramt) der Stadt Almaty umgesetzt wird, zielt darauf ab, die städtische Infrastruktur auszubauen und damit die Lebensbedingungen sowie die Luftqualität in der Stadt zu verbessern.

    Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

    Im Rahmen einer kürzlich unterzeichneten Vereinbarung wird der Akimat der Stadt Almaty private Wohngebäude begutachten, die Bewohner hinsichtlich des Anschlussverfahrens beraten und sie beim Übergang zur Erdgasheizung umfassend unterstützen. Im Anschluss an diesen Prozess werden qualifizierte Bauunternehmer die erforderlichen Bau- und Installationsarbeiten durchführen.

    Darkhan Satybaldy, Akim (Bürgermeister) von Almaty, betonte: „Wir setzen unsere gezielten Bemühungen fort, Privathaushalte an das städtische Gasversorgungsnetz anzuschließen. Die Anforderungen können von Fall zu Fall variieren, weshalb es wichtig ist, die Bewohner neben den technischen Arbeiten umfassend zu unterstützen – von der Beratung bis zum eigentlichen Anschluss. Dank der Unterstützung sozial verantwortungsbewusster Unternehmen können wir diese Initiative ausweiten."

    Die Umstellung von Kohle auf Erdgas in Privathaushalten ist ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Luftqualität in Almaty. Während der Heizperiode stellt die Nutzung fester Brennstoffe im privaten Bereich nach wie vor eine wesentliche Verschmutzungsquelle dar.

    Ainur Karbozova, Geschäftsführerin der Bulat-Utemuratov-Stiftung, erklärte: „Es ist uns wichtig, ein Projekt zu unterstützen, das auf den Ausbau der städtischen Infrastruktur und die Schaffung angenehmerer Lebensbedingungen für die Einwohner von Almaty abzielt. Durch die Erschließung des privaten Sektors mit Gas können Familien, die noch nicht an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind, auf eine moderne Heizungsart umsteigen. Wir freuen uns sehr, diese städtische Initiative zu unterstützen."

    Dieses Vergasungsprojekt knüpft an das langjährige Engagement der Stiftung in Almaty an. Zu den bisherigen Initiativen in der Stadt zählen der umfassende Umbau des Botanischen Gartens, die Modernisierung der Lüftungs- und Klimaanlagen im Nationalen Zentralmuseum der Republik Kasachstan sowie die Eröffnung eines der ersten „Asyl Miras"-Autismuszentren. Während der COVID-19-Pandemie unterstützte die Stiftung zudem das lokale Gesundheitssystem durch die Einrichtung mobiler PCR-Testlabore.

    Bulat Utemuratov Foundation Logo

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