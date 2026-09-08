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    Schulze setzt auf Geschlossenheit der CDU-Landtagsfraktion

    Für Sie zusammengefasst
    • Schulze setzt auf Geschlossenheit der CDU-Fraktion
    • Keine CDU-Gespräche mit der AfD angekündigt
    • Schulze gewinnt Kampfabstimmung gegen Heuer
    Schulze setzt auf Geschlossenheit der CDU-Landtagsfraktion
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze setzt nach seiner Wahl zum CDU-Landtagsfraktionschef auf die Geschlossenheit der Fraktion. "Wir haben heute intern besprochen, welche Wege wir gehen werden, um gemeinsam mit dieser Fraktion und den Abgeordneten, die wir haben, Oppositionsarbeit zu machen", sagte Schulze in Magdeburg. "Ich bin gewählt worden."

    Er schließe aus, dass Mitglieder der 15-köpfigen Fraktion in Gespräche über eine Zusammenarbeit mit der AfD eintreten würden. "Es wird von uns, von Seiten der CDU, von allen 15 Abgeordneten keinerlei Gespräche geben", sagte Schulze.

    Schulze äußerte sich nach einer erfolgreichen Kampfabstimmung gegen den bisherigen Fraktionschef Guido Heuer. "Wir haben gemeinsam kandidiert. Wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir bewusst gemeinsam vor die Presse treten werden", sagte Schulze. Der unterlegene Heuer sagte, es bleibe "nichts zurück". Die neue CDU-Landtagsfraktion hat nur noch 15 Mitglieder, zuvor waren es 40. Die AfD hatte die Landtagswahl am Sonntag deutlich gewonnen./uk/DP/stw






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