Newcore Gold gibt die Ernennung von Herrn Sulemanu Koney in den Vorstand bekannt

Herr Koney ist eine führende Persönlichkeit der ghanaischen Bergbauindustrie mit über 35 Jahren Unternehmenserfahrung, darunter 25 Jahre bei der Ghana Chamber of Mines (die „Kammer“). Zuletzt war er von 2014 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2025 als Chief Executive Officer der Kammer tätig. Während seiner Amtszeit sorgte er für strategische Führung und treibende Initiativen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Sektors stärkten. Er setzte sich für politische Maßnahmen ein, die den Bergbau als Katalysator für eine breit angelegte sozioökonomische Entwicklung nutzten und die Zusammenarbeit zwischen Bergbauunternehmen, Regierung und traditionellen Autoritäten förderten. Während seiner Zeit als CEO der Kammer war Herr Koney zudem ein Jahrzehnt lang Vorsitzender des UN Global Compact Network Ghana und setzte sich dort für Corporate Governance, Unternehmensethik und Korruptionsbekämpfung ein. Außerdem gründete er die ECOWAS-Föderation der Bergbaukammern (EFEDCOM) und fungierte als deren erster Geschäftsführer. Vor seiner Amtszeit als Geschäftsführer war Herr Koney Direktor für Analyse, Forschung und Finanzen der Kammer. In dieser weitreichenden Funktion baute er enge Beziehungen zur Zivilgesellschaft sowie zu wichtigen Ministerien, Behörden und Einrichtungen in den Bereichen Bergbau, Energie, Finanzen, Sicherheit, Logistik und Umwelt auf. Dabei positionierte er die Bergbauindustrie als tragendes Fundament der ghanaischen Wirtschaft und schuf gleichzeitig ein günstiges und berechenbares Geschäftsumfeld für Investoren. Zudem fungierte er als Ansprechpartner für Fragen aus den Bereichen Energie und verarbeitendes Gewerbe sowie für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft, insbesondere mit der University of Mines and Technology (UMaT). Vor seinem Eintritt in die Kammer war Herr Koney ein Jahrzehnt lang bei Shell Ghana Limited in der Abteilung für Schmierstoffmarketing tätig, unter anderem als Mitglied des ersten speziellen Bergbauteams von Shell, dessen Aufgabe es war, gezielte kommerzielle und technische Lösungen für die Bergbauindustrie zu liefern.

Schreibe Deinen Kommentar