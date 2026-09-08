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    AKTIE IM FOKUS

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    KI- und Chipwerte legen zu - Qualcomm mit Amazon-Vereinbarung

    Für Sie zusammengefasst
    • Chipwerte knüpfen an Freitagsgewinne an
    • Qualcomm liefert Amazon maßgeschneiderte Chips
    • Intel steigt nach möglicher Preiserhöhung stark
    AKTIE IM FOKUS - KI- und Chipwerte legen zu - Qualcomm mit Amazon-Vereinbarung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - In der Chipbranche haben am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende viele Werte an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Während die US-Standardwerte wegen des steigenden Ölpreises erneut unter Inflations- und Zinssorgen litten, legten Tech-Branchengrößen wie Intel , ARM , AMD oder Broadcom zwischen vier und neun Prozent zu.

    Der Kurs von Qualcomm zog um fast fünf Prozent an nach einer Mitteilung, wonach der eigentlich auf Handychips fokussierte Hersteller eine Partnerschaft mit Amazon zur Lieferung maßgeschneiderter Datencenter-Chips eingeht. Diese geht außerdem einher mit Optionen auf einen Aktienbezug.

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    Noch deutlicher legten die Intel-Aktien um fast neun Prozent zu, nachdem das Magazin DigiTimes berichtete, dass der Prozessorhersteller voraussichtlich die Preise anheben werde. Zudem stufte Northland Securities die Aktien von "Market Perform" auf "Outperform" hoch.

    In der Breite profitierte der Nasdaq 100 davon mit einem knappen Plus aber nur mäßig, denn aus dem Kreise der sieben bedeutenden Tech-Riesen wurden nur die Tesla-Aktien im Plus gehandelt. Der schon altbekannte KI-Chipriese Nvidia konnte sich der positiven Chip-Tendenz am Dienstag auch nicht anschließen. Die Aktien waren mit einem Abschlag von 1,5 Prozent unter den "Magnificent 7" in schlechter Gesellschaft./tih/la/nas

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    http://192.168.60.36:8080/cockpit-2.0/news/edit?id=45152727

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 437,8 auf Tradegate (08. September 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,40 %/+105,87 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036

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