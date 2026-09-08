AKTIE IM FOKUS
KI- und Chipwerte legen zu - Qualcomm mit Amazon-Vereinbarung
- Chipwerte knüpfen an Freitagsgewinne an
- Qualcomm liefert Amazon maßgeschneiderte Chips
- Intel steigt nach möglicher Preiserhöhung stark
NEW YORK (dpa-AFX) - In der Chipbranche haben am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende viele Werte an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Während die US-Standardwerte wegen des steigenden Ölpreises erneut unter Inflations- und Zinssorgen litten, legten Tech-Branchengrößen wie Intel , ARM , AMD oder Broadcom zwischen vier und neun Prozent zu.
Der Kurs von Qualcomm zog um fast fünf Prozent an nach einer Mitteilung, wonach der eigentlich auf Handychips fokussierte Hersteller eine Partnerschaft mit Amazon zur Lieferung maßgeschneiderter Datencenter-Chips eingeht. Diese geht außerdem einher mit Optionen auf einen Aktienbezug.
Noch deutlicher legten die Intel-Aktien um fast neun Prozent zu, nachdem das Magazin DigiTimes berichtete, dass der Prozessorhersteller voraussichtlich die Preise anheben werde. Zudem stufte Northland Securities die Aktien von "Market Perform" auf "Outperform" hoch.
In der Breite profitierte der Nasdaq 100 davon mit einem knappen Plus aber nur mäßig, denn aus dem Kreise der sieben bedeutenden Tech-Riesen wurden nur die Tesla-Aktien im Plus gehandelt. Der schon altbekannte KI-Chipriese Nvidia konnte sich der positiven Chip-Tendenz am Dienstag auch nicht anschließen. Die Aktien waren mit einem Abschlag von 1,5 Prozent unter den "Magnificent 7" in schlechter Gesellschaft./tih/la/nas
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http://192.168.60.36:8080/cockpit-2.0/news/edit?id=45152727
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 437,8 auf Tradegate (08. September 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,40 %/+105,87 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036
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Qualcomm pushes deeper into AI with new product roadmap
https://www.cnbc.com/video/2026/06/16/qualcomm-pushes-deeper…
Mal schauen!
Schöne Sache :
Qualcomm erhöht die vierteljährliche Bardividende und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)-- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,89 US-Dollar auf 0,92 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für Quartalsdividenden, die nach dem 26. März 2026 fällig werden, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,68 US-Dollar je Stammaktie.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20,0 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses neue Programm ergänzt das im November 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, für das noch ein Rückkaufvolumen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar zur Verfügung steht. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist unbefristet. Zeitpunkt und Anzahl der zurückzukaufenden Stammaktien hängen von den jeweiligen Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Rückkäufe im Rahmen dieses Programms können nach Ermessen des Unternehmens jederzeit und ohne vorherige Ankündigung begonnen oder ausgesetzt werden. Die Rückkäufe können am freien Markt, über 10b5-1-Programme, über beschleunigte Aktienrückkaufprogramme, in privat ausgehandelten Transaktionen oder mithilfe von Derivaten erfolgen.
„Im Einklang mit unserem Bekenntnis zur Kapitalrückführung an unsere Aktionäre freuen wir uns, dass unser Aufsichtsrat einer Erhöhung unserer Quartalsdividende und einem neuen Aktienrückkaufprogramm zugestimmt hat“, sagte Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated. „Während wir unsere Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Rendite für unsere Aktionäre und die Umsetzung unserer laufenden Diversifizierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Wahrung der operativen Disziplin.“