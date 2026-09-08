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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 9. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple stellt neue Produkte bei Special Event vor
    • Zentralbanken in Polen und Ungarn entscheiden Zinsen
    • Bundestag berät Haushalt und Regierungspolitik
    TAGESVORSCHAU - Termine am 9. September 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 9. September

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen
    10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
    13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte 21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

    Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

    11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

    DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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