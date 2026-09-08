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    ROUNDUP

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    EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi erhält 400 Millionen Euro für Insulin
    • Neue Frankfurter Insulinfabrik entsteht bis 2032
    • Sanofi bevorratet Wirkstoffe und versorgt Europa
    ROUNDUP - EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Um die Versorgung mit Insulin zu sichern, darf Deutschland den Arzneimittelhersteller Sanofi mit 400 Millionen Euro unterstützen. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt könne damit für seine Nettokosten entschädigt werden, teilte die EU-Kommission mit. Sie prüft staatliche Beihilfen wie diese, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden.

    Die Sanofi-Aventis Deutschland GmbH verpflichtet sich nach Angaben der Brüsseler Behörde im Gegenzug dazu, bis Ende 2032 eine neue Insulinfabrik an ihrem Standort im Frankfurter Stadtteil Höchst aufzubauen. Dort sollen demnach bis Ende 2042 jährlich mindestens 1,1 Tonnen Insulin hergestellt werden. Der Arzneimittelhersteller muss zudem eine Tonne pharmazeutischer Insulinwirkstoffe bevorraten und im Fall eines Engpasses bei der Insulinversorgung die europäischen Märkte bevorzugt versorgen.

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    Wichtig für Diabetiker

    Das Hormon Insulin sorgt dafür, dass Glukose aus dem Blut in die Körperzellen aufgenommen werden kann. Bei Menschen mit Diabetes mellitus ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Zur Behandlung der Stoffwechselstörung wird teils Insulin verwendet - technisch hergestelltes Humaninsulin, das strukturell dem natürlichen menschlichen Insulin entspricht, oder Insulinanaloga, die molekular leicht verändert wurden. Durch die Vereinbarung mit Sanofi soll die Versorgung mit menschlichem Insulin und Insulinanaloga krisenfester werden.

    Ohne die Gelder würde Sanofi laut Mitteilung der EU-Kommission seinen deutschen Standort schließen. Es sei die einzige Produktionsstätte für Humaninsulin im Europäischen Wirtschaftsraum und eine von nur zwei Insulin-Produktionsstätten im Gebiet. "Da einige Produkte wie menschliches Insulin nicht mehr im EWR hergestellt würden, wäre Europa von Einfuhren aus Drittländern abhängig", so die Behörde.

    Neue Anlage ersetzt die bisherige

    Der französische Pharmakonzern Sanofi hatte 2024 angekündigt, bis 2029 rund 1,3 Milliarden Euro in den Bau einer modernen Insulinproduktionsanlage an seinem Standort in Frankfurt zu investieren. Sie soll die bisherigen Insulinproduktionsanlagen ersetzen. Mehrere hundert Fachkräfte sollen dort künftig arbeiten. Die Investition von Sanofi wird demnach durch die Unterstützung der Bundesregierung, der hessischen Landesregierung sowie der Stadt Frankfurt ermöglicht. Das grüne Licht aus Brüssel war die letzte Hürde. Am Standort in Frankfurt arbeiteten nach Unternehmensangaben zuletzt etwa 6.500 Menschen.

    Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef nannte das Projekt in einer Mitteilung "ein starkes Bekenntnis zum Pharmastandort Frankfurt und Hessen". "Vor dem Hintergrund mehrerer gescheiterter Investitionsprojekte in letzter Zeit bin ich sehr froh, dass nun dieser wichtige Schritt für diese Investition gelungen ist."/wea/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 74,83 auf Tradegate (08. September 2026, 17:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR.





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