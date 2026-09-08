Deutsche Indizes behaupten sich – US-Börsen rutschen ins Minus

Entwicklung der Indizes

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Am Aktienmarkt zeigt sich heute ein gemischtes Bild mit leichten Gewinnen bei den deutschen Standard- und Technologiewerten, während die US-Leitindizes überwiegend schwächer tendieren. Der DAX notiert aktuell bei 26.008,06 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,02 Prozent nahezu unverändert. Etwas freundlicher präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,37 Prozent auf 32.545,56 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Indizes des Tages. Leichte Verluste verzeichnet hingegen der SDAX. Der Index der kleineren deutschen Werte gibt um 0,07 Prozent auf 18.756,02 Punkte nach. Der TecDAX bewegt sich ähnlich wie der DAX kaum vom Fleck und steht bei 4.044,52 Punkten, ein minimales Plus von 0,01 Prozent. In den USA dominieren dagegen rote Vorzeichen. Der US 30, der die großen Industriewerte abbildet, fällt um 0,47 Prozent auf 52.853,50 Punkte und zeigt damit die deutlichste Abwärtsbewegung im Vergleich der genannten Indizes. Der breiter gefasste US 500 gibt moderat um 0,08 Prozent auf 7.689,44 Punkte nach. Insgesamt zeigt sich: Während sich die deutschen Indizes überwiegend behaupten und vor allem der MDAX zulegen kann, stehen die US-Märkte unter leichtem Druck.