FORT WORTH, Texas, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute laden die Allianz „ one world" und ihre 15 Mitgliedsfluggesellschaften Experten, Innovatoren und Branchenbeobachter aus dem Bereich Kundenbindung zum ersten „ one world Loyalty Summit" ein – der ersten Veranstaltung dieser Art, die von einer Fluggesellschaftsallianz ausgerichtet wird. Der Gipfel wird eine neue Plattform für die Zusammenarbeit und den Dialog innerhalb der Branche schaffen und dazu beitragen, die Zukunft der Kundenbindung über die Customer Journey hinaus zu gestalten.

Die Konferenz bietet Loyalitäts-Start-ups ein einzigartiges Forum, um ihre Ideen vor Führungskräften aus den Bereichen Luftfahrt, Reise, Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen und Technologie zu präsentieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

„Kundenbindung spielt eine immer größere Rolle als strategischer Wachstumsmotor für Reiseunternehmen – angetrieben durch Technologie, stärkere Personalisierung und neue Partnerschaften, um den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden", sagte Ole Orvér, CEO von „oneworld". „Unsere Mitgliedsfluggesellschaften sind weltweit bereits führend auf diesem Gebiet. Deshalb schaffen wir ein Forum, in dem Experten aus allen Bereichen des Treuegeschäfts Ideen austauschen, Trends diskutieren und zum Nachdenken anregende Gespräche darüber führen können, wie die Zukunft des Treuegeschäfts aussehen wird."

Im Rahmen der eintägigen Veranstaltung werden führende Persönlichkeiten Einblicke geben, darunter:

Ole Orvér, Geschäftsführer von „ one world"

world" Nat Pieper, Chief Commercial Officer bei American Airlines

Brian Kelly, Gründer und Geschäftsführer von „The Points Guy"

Sarah Moore, Senior Vice President und Leiterin des Bereichs Reisen bei Capital One

Parveen Chander Kumar, Executive Vice President – Commercial, The Indian Hotels Company Limited

Gary Leff, Gründer von – „View from the Wing"

Scott Long, Senior Vice President, American Airlines AAdvantage

Alex Hunter, Leiter des Bereichs Kundenbindung bei der International Airlines Group (IAG)

Kate Sherwood, Leiterin des Bereichs Kundenbindung und Partnerschaften bei Qantas

Xavier Tausky, Vizepräsident für Kundenbindung bei Qatar Airways

„Ein individuelles und noch lohnenderes Treueerlebnis zu bieten, ist etwas, woran „One"und unsere Mitgliedsfluggesellschaften jeden Tag mit großem Engagement arbeiten. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, einen Mehrwert zu schaffen, indem wir die alltäglichen Aktivitäten unserer Kunden einbeziehen – vom Einkaufen über die Wahl der Unterkunft bis hin zur Bankabwicklung", sagte Gilbert Ott, Director of Loyalty bei oneworld. „Der heutige Gipfel bietet die Gelegenheit, zu erkunden, wie andere Branchen Technologien nutzen, Start-ups kennenzulernen und eine Zukunft für die Kundenbindung zu gestalten, die jede Interaktion der Kunden mit oneworld und unseren Partnern optimal nutzt."