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    Besonders beachtet!

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    Stryker Aktie deutlicher Kursrutsch - 08.09.2026

    Die Stryker Aktie notiert am 08.09.2026 mit -7,83 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Stryker Aktie deutlicher Kursrutsch - 08.09.2026
    Foto: MOZCO Mat Szymanski - stock.adobe.com

    Stryker ist ein US-Medizintechnik-Konzern mit Fokus auf Orthopädie, chirurgische Instrumente, Endoskopie und Neurotechnologie. Kernprodukte: Implantate (Gelenke, Trauma), OP-Ausstattung, Navigations- und Robotiksysteme. Starke Marktstellung, v.a. in Orthopädie/Wirbelsäule. Wichtige Wettbewerber: Johnson & Johnson/DePuy Synthes, Zimmer Biomet, Medtronic, Smith+Nephew. USP: breite Produktpalette, starke Klinikbeziehungen, Robotik (Mako).

    Stryker Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 08.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stryker Aktie. Mit einer Performance von -7,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Stryker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,83 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Stryker Aktionäre einen Verlust von -10,78 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Stryker Aktie damit um -15,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Stryker um -20,93 % verloren.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    Stryker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,08 %
    1 Monat -19,23 %
    3 Monate -10,78 %
    1 Jahr -29,29 %
    Stand: 08.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Stryker Aktie

    Es gibt 384 Mio. Stryker Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,37 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Stryker?

    Boston Scientific, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,61 %. Smith & Nephew notiert im Minus, mit -4,76 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -2,47 %. Medtronic verliert -4,37 %

    Stryker Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Stryker Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Stryker Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Stryker

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    ISIN:US8636671013WKN:864952
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    Markt Bote
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