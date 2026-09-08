EuroStoxx knapp im Plus - Novartis belastet Schweizer SMI

Die Anleger träten derzeit auf die Bremse und warteten wichtige Daten und Zinsentscheidungen im Laufe der Woche zunächst ab, schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. Zugleich bleibe der Ölpreis "aktuell das Fieberthermometer der Aktienmärkte". Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im November näherte sich am Dienstag weiter der 100-Dollar-Marke./tih/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,02 % und einem Kurs von 118,7 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5506. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -7,27 %/+18,01 % bedeutet.