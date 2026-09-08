Howmet Aerospace Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.09.2026

Mit einer Performance von -7,76 % musste die Howmet Aerospace Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Howmet Aerospace Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 205,60€, mit einem Minus von -7,76 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Howmet Aerospace ist ein führender Anbieter von Metallkomponenten für die Luft- und Raumfahrt, bekannt für innovative Produkte und maßgeschneiderte Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Precision Castparts und Arconic.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Howmet Aerospace Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,74 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Howmet Aerospace Aktie damit um -3,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Howmet Aerospace eine positive Entwicklung von +26,28 % erlebt.

Während Howmet Aerospace deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Howmet Aerospace heute zu den auffälligeren Werten.

Howmet Aerospace Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat -15,95 % 3 Monate -5,74 % 1 Jahr +45,71 %

Informationen zur Howmet Aerospace Aktie

Stand: 08.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 399 Mio. Howmet Aerospace Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,19 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lohnt sich ein Investment in die Howmet Aerospace Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Howmet Aerospace Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Howmet Aerospace Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.