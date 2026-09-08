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    Besonders beachtet!

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    Intuitive Surgical Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 08.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intuitive Surgical Aktie bisher Verluste von -4,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Surgical Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuitive Surgical Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 08.09.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Intuitive Surgical entwickelt robotergestützte Chirurgiesysteme, v.a. das da Vinci-System, inkl. Instrumente, Software und Services. Fokus: minimalinvasive Eingriffe. Marktführer im OP-Robotersegment mit starkem Installationsbestand und wiederkehrenden Erlösen. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Johnson & Johnson (Verb Surgical), Stryker. USP: Technologievorsprung, breite klinische Datenbasis, hohe Wechselkosten für Kliniken.

    Aktueller Stand der Intuitive Surgical Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 08.09.2026

    Die Intuitive Surgical Aktie ist bisher um -4,61 % auf 301,25 gefallen. Das sind -14,55  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +0,03 % am Vortag kommt es heute bei Intuitive Surgical zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Intuitive Surgical damit auf -14,16 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -7,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intuitive Surgical einen Rückgang von -34,73 %.

    Intuitive Surgical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,62 %
    1 Monat -9,29 %
    3 Monate -14,16 %
    1 Jahr -21,22 %
    Stand: 08.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Es gibt 353 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,46 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. Stryker notiert im Minus, mit -6,77 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -4,76 %. Medtronic verliert -3,72 %

    Lohnt sich ein Investment in die Intuitive Surgical Aktie?


    Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuitive Surgical

    -4,20 %
    -7,62 %
    -9,29 %
    -14,16 %
    -21,22 %
    +13,15 %
    +3,36 %
    +364,13 %
    +8.544,29 %
    ISIN:US46120E6023WKN:888024
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