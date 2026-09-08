Intuitive Surgical Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 08.09.2026

Die Intuitive Surgical Aktie ist bisher um -4,61 % auf 301,25€ gefallen. Das sind -14,55 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +0,03 % am Vortag kommt es heute bei Intuitive Surgical zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intuitive Surgical entwickelt robotergestützte Chirurgiesysteme, v.a. das da Vinci-System, inkl. Instrumente, Software und Services. Fokus: minimalinvasive Eingriffe. Marktführer im OP-Robotersegment mit starkem Installationsbestand und wiederkehrenden Erlösen. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Johnson & Johnson (Verb Surgical), Stryker. USP: Technologievorsprung, breite klinische Datenbasis, hohe Wechselkosten für Kliniken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Intuitive Surgical damit auf -14,16 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -7,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intuitive Surgical einen Rückgang von -34,73 %.

Intuitive Surgical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,62 % 1 Monat -9,29 % 3 Monate -14,16 % 1 Jahr -21,22 %

Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

Stand: 08.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 353 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,46 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. Stryker notiert im Minus, mit -6,77 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -4,76 %. Medtronic verliert -3,72 %

Lohnt sich ein Investment in die Intuitive Surgical Aktie?

Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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