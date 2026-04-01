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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie fällt am 08.09.2026 um -4,01 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Kursbewegung von -4,01 % bei Redcare Pharmacy am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie fällt am 08.09.2026 um -4,01 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -4,01 % auf 56,20. Der Kursrückgang der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,01 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,15 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -10,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -12,28 %.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,54 %
    1 Monat -11,11 %
    3 Monate +19,15 %
    1 Jahr -20,85 %
    Stand: 08.09.2026, 19:01 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

    Deutsche Indizes behaupten sich – US-Börsen rutschen ins Minus


    Die Börsen präsentieren sich uneinheitlich: Deutsche Indizes halten sich stabil bis freundlich, während die US-Märkte unter leichtem Druck nachgeben.

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    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -3,50 %
    -10,54 %
    -11,11 %
    +19,15 %
    -20,85 %
    -43,68 %
    -62,12 %
    +82,26 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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