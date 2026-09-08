TeamViewer Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.09.2026

Der Abwärtstrend bei TeamViewer hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,17 % zu Buche, die Aktie notiert bei 6,4150€. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,17 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -9,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TeamViewer auf +8,17 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,74 % 1 Monat -1,22 % 3 Monate +10,09 % 1 Jahr -30,03 %

? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.09.2026, 19:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewers Erholung vom Tief und den seit Monaten gesehenen Aufwärtstrend, zugleich aber um die schwache Performance gegenüber anderen Softwareaktien. Diskutiert werden 7,25 € als Widerstand und ein möglicher Rückfall auf 6,30 €. Positiv bewertet werden das Wachstum mit Unternehmenskunden, der Schuldenabbau und Tia als KI-Wachstumstreiber. Uneinigkeit besteht über faire Bewertung, Kursziele und das Potenzial für zweistellige Kurse.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im TecDAX.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstag an den Bericht zum zweiten Quartal …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,11 %.

Lohnt sich ein Investment in die TeamViewer Aktie?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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