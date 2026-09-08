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    The Platform Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.09.2026

    Am 08.09.2026 ist die The Platform Group Aktie, bisher, um -5,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Platform Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Platform Group Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 08.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die The Platform Group Aktie. Mit einer Performance von -5,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute bei der The Platform Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei The Platform Group damit auf -59,81 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Platform Group Aktie damit um +4,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Platform Group -80,28 % verloren.

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    The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,85 %
    1 Monat +28,31 %
    3 Monate -59,81 %
    1 Jahr -89,35 %
    Stand: 08.09.2026, 19:04 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die The Platform Group Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die The Platform Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur The Platform Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    The Platform Group

    -5,19 %
    +4,85 %
    +28,31 %
    -59,81 %
    -89,35 %
    -84,74 %
    -95,11 %
    -96,82 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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