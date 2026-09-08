Lkw sind in Berlin effizienter unterwegs als Pkw

AACHEN, Deutschland, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Lkw sind im Berliner Stadtverkehr effizienter unterwegs als Pkw. Das zeigt der Index für die Frachteffizienz in Städten Europas* von Geotab, Anbieter vernetzter Transportlösungen. Der Index bewertet für jede Stadt separat auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, wie effizient sich Lkw und Pkw im Straßenverkehr bewegen. Dabei wird beispielsweise berücksichtigt, wie flüssig der Verkehr läuft oder wie viel Kraftstoff durch Leerlauf verbraucht wird. Die Analyse basiert auf dem Gesamtjahr 2025 und Daten von Geotab-vernetzten Fahrzeuge in Berlin, Amsterdam, Dublin, Rom, Paris, London und Madrid.

Lkws in Berlin erreichen bei der Verkehrseffizienz 16 Punkte mehr als Pkw. Europaweit schneiden Lkw in fünf von sieben untersuchten Hauptstädten besser ab.

Die Ergebnisse stellen eine verbreitete Annahme infrage: Lkw sind nicht grundsätzlich die größere Belastung für die Effizienz des Stadtverkehrs. In vielen Städten profitieren Flotten von professioneller Routenplanung und der Möglichkeit, Stoßzeiten zu vermeiden. Dort, wo Lkw schlechter abschneiden als Pkw, scheinen dagegen strukturelle Faktoren des Straßennetzes und der Verkehrsregulierung eine größere Rolle zu spielen.

Europaweit sind Lkw in fünf der sieben untersuchten Hauptstädte effizienter unterwegs als Pkw. Rom verzeichnet mit 26 Punkten den größten Effizienzvorsprung der Lkw gegenüber Pkw, gefolgt von Berlin mit 16 Punkten. Auch in Dublin und Amsterdam schneiden Lkw zweistellig besser ab, während sie in Paris trotz der höchsten Leerlaufquote noch vor den Pkw liegen. Lediglich in London und Madrid sind Pkw effizienter unterwegs – wobei die Gründe unterschiedlich sind: In London dürften unter anderem verkehrspolitische Vorgaben den Wirtschaftsverkehr bremsen, während Madrid durch besonders schwierige und wenig planbare Verkehrsbedingungen für Lkw geprägt ist.

Berlin: Gute Voraussetzungen für planbare Lieferungen

Berlin erreicht mit einem Lkw-Wert von 71 den höchsten Wert der sieben untersuchten Städte. Pkw kommen auf 55 Punkte. Der Abstand von 16 Punkten zugunsten der Lkw lässt sich unter anderem mit der vergleichsweise weitläufigen Straßeninfrastruktur und der polyzentrischen Struktur Berlins erklären. Anders als Städte mit nur einem dominanten Zentrum verteilt sich der Verkehr auf mehrere Bereiche Dadurch kommt es seltener zu starken Verkehrsspitzen während der Stoßzeiten.