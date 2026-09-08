Nebius Group Registered (A) Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 08.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Nebius Group Registered (A). Mit einer Performance von +11,09 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nebius Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,81 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 218,30€, mit einem Plus von +11,09 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Der Kurs der Nebius Group Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,43 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +23,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nebius Group Registered (A) auf +166,07 %.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,73 % 1 Monat +16,23 % 3 Monate -2,43 % 1 Jahr +253,94 %

? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.09.2026, 19:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den positiven Wachstumseffekt der Palantir-Partnerschaft für Nebius, allerdings ohne bekannte Vertragssummen. Eine JPMorgan-Schätzung stellt bei 1 GW Kapazität bis zu 31 Mrd. US-Dollar Umsatz und 44 % Bruttomarge in Aussicht. Gelobt werden Management, Finanzierung, Expansion und das Full-Stack-Modell; die Short-Quote von 23,22 % sei rückläufig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,11 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nebius Group Palantir and Nebius partner to deliver a complete sovereign AI stack to Palantir customers 08-Sep-2026 / 13:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Palantir and Nebius partner to deliver a …

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) and Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS) today announced a strategic partnership to bring Nebius's AI-native compute infrastructure and cloud platform to Palantir's commercial customers. As part of the …

Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar