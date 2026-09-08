Intel Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 08.09.2026

Mit einer Performance von +8,52 % konnte die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die Intel Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,33 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +8,52 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Intel Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,20 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +165,76 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,98 % 1 Monat -4,56 % 3 Monate -0,20 % 1 Jahr +305,81 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 08.09.2026, 19:07 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 481,04 Mrd. € wert.

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An den US-Börsen hat der Handel am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende schwach begonnen. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Angst vor bald steigenden Zinsen neue Nahrung gaben. Dass die Europäische Zentralbank …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,11 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,17 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,19 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,09 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Intel Aktie?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.