D-Wave Quantum Aktie legt weiter zu - +7,49 % - 08.09.2026

Positive Vorzeichen bei D-Wave Quantum: Der Kurs klettert um +7,49 % auf 15,435€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,435€, mit einem Plus von +7,49 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für D-Wave Quantum-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -30,81 % hinnehmen mussten.

Auf Wochensicht steht bei der D-Wave Quantum Aktie damit ein Gewinn von +6,87 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,83 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die D-Wave Quantum um -37,29 % verloren.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,87 % 1 Monat -20,83 % 3 Monate -30,81 % 1 Jahr +8,60 %

? wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.09.2026, 19:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität und spekulative Bewertung von D-Wave. Staatliche Forschungsförderung von bis zu 100 Mio. US-Dollar, hohe Bookings und erwartetes Umsatzwachstum nähren Kursfantasie; Analystenziele liegen teils deutlich über dem aktuellen Niveau. Technisch sehen einige den Abwärtstrend bis unter 10–11 Euro, andere erwarten bei sinkenden Zinsen und guten Nachrichten 25–30 Euro. Niedrige Umsätze, hohe Verluste, CFO-Abgang, Cash-Burn und Verwässerungsrisiken belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 369 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,66 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Die Aktie von D-Wave Quantum präsentiert sich weiter überaus volatil. Zwar gelang dem kanadischen Quantencomputing-Unternehmen von Ende März bis Ende Mai eine Kursverdopplung, doch zuletzt hatte sich der Wert wieder auf 16,02 US$ halbiert. Am Dienstag springt der Kurs aber plötzlich um +10% in die Höhe. Das steckt hinter der Rallye und so sollten sich […] The post D-Wave Quantum-Aktie +10%: Startet sie nun wieder durch? first appeared on sharedeals.de.

D-Wave Quantum Inc. (NASDAQ: QBTS) (“D-Wave” or the “Company”), the only dual-platform quantum computing company providing both annealing and gate-model systems, software and services, today announced the execution of a definitive agreement with the …

D-Wave Quantum Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der D-Wave Quantum Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur D-Wave Quantum Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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