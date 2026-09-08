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    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    HORNBACH Baumarkt Aktie steigt auf 64,00€ - 08.09.2026

    Die HORNBACH Baumarkt Aktie notiert am 08.09.2026 mit +3,23 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - HORNBACH Baumarkt Aktie steigt auf 64,00€ - 08.09.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    HORNBACH Baumarkt betreibt großflächige DIY- und Gartenmärkte in Europa. Sortiment: Baustoffe, Werkzeuge, Garten, Sanitär, Elektro, Online-Shop mit Click-&-Collect/Serviceleistungen für Heimwerker und Profis. Starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Wichtige Wettbewerber: OBI, Bauhaus, toom, Hagebau. USP: Projektorientierung, große Flächen, transparente Dauertiefpreise, Omnichannel-Kompetenz.

    HORNBACH Baumarkt Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 08.09.2026

    Mit einer Performance von +3,23 % konnte die HORNBACH Baumarkt Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl sich die HORNBACH Baumarkt Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -2,29 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht steht bei der HORNBACH Baumarkt Aktie damit ein Gewinn von +4,03 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HORNBACH Baumarkt eine negative Entwicklung von -8,57 % erlebt.

    HORNBACH Baumarkt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,03 %
    1 Monat +3,20 %
    3 Monate -2,29 %
    1 Jahr -1,54 %
    Stand: 08.09.2026, 19:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HORNBACH Baumarkt Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Kurse nach starken Quartalszahlen: Umsatz und bereinigtes EBIT liegen über Vorjahr, die Prognose wurde bestätigt. Anleger erwarten bei weiter guten Ergebnissen und nach dem Führungswechsel Ende Oktober Impulse bis hin zu dreistelligen Kursen. Im Mittelpunkt bleibt ein möglicher Squeeze-out: Bei über 95 % Besitz und nur rund 4,2 % Streubesitz wird über Abfindung, Spruchverfahren und eine mögliche Bewertung um 100 Euro spekuliert. Zudem wird die Rückzahlung einer 250-Mio.-Euro-Anleihe diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HORNBACH Baumarkt eingestellt.

    Zur HORNBACH Baumarkt Diskussion

    Informationen zur HORNBACH Baumarkt Aktie

    Es gibt 32 Mio. HORNBACH Baumarkt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von HORNBACH Baumarkt

    Compagnie de Saint-Gobain, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. The Home Depot notiert im Minus, mit -1,34 %. Kingfisher notiert im Minus, mit -1,02 %. Lowe's Companies verliert -1,73 %

    HORNBACH Baumarkt Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HORNBACH Baumarkt Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HORNBACH Baumarkt Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HORNBACH Baumarkt

    +3,23 %
    +4,03 %
    +3,20 %
    -2,29 %
    -1,54 %
    +37,63 %
    +84,44 %
    +131,88 %
    +62,25 %
    ISIN:DE0006084403WKN:608440
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